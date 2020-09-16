  • BIST 1.111
  • Altın 472,930
  • Dolar 7,4785
  • Euro 8,8609
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPilli: 2002 test yapıldı, 21 pozitif vaka,9 vaka yerel

Yeniboğaziçi kamp alanında sinirler gerildi!

» »
Yeniboğaziçi kamp alanında sinirler gerildi! Gergin bekleyiş...
Yeniboğaziçi kamp alanında sinirler gerildi!

Yeniboğaziçi Belediyesi'nin kampta mühürleme ve yıkım yapmasını bekleyen kamp sakinleri kampta buluştu.

İki kez Mahkeme emri alınmasına rağmen Yeniboğaziçi Belediyesi'nin kamp girişine zabıtaları gönderdiği öğrenildi.

Kamp sakinleri Belediyeyi bir kez daha HUKUK kurallarına uymaya davetti ve yaşanabilecek tatsız olaylardan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'ın sorumlu olacağını öne sürdü.

Kamp girişinde gergin bekleyiş devam ediyor.

119671831_640120216641889_699073074308780637_n.jpg119752840_669551177274889_665612897737594149_n.jpg119631576_923703804827832_5770351399570794775_n.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ulukışla’da korkutan yangın31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:02
  • Yeniboğaziçi'nde yola halattan kasis koydular! Köylüler bir birine düştü Belediye seyrediyor!29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:19
  • Mağusa'da tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş 11 adet canlı güvercin bulundu28 Ağustos 2020 Cuma 14:33
  • Kapalı kent Maraş'ta çalışmalar hızlanıyor20 Ağustos 2020 Perşembe 16:44
  • Tatar, Tatlısu'da harnıp topladı20 Ağustos 2020 Perşembe 14:43
  • Gazimağusa'da evinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki kişiye otopsi yapıldı19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:17
  • Mağusa genelinde maske takma zorunluluğu getirildi18 Ağustos 2020 Salı 18:38
  • Belediye Meclis üyesi Ummanel: Orası kamp alanı değil resmen teneke mahallesi!18 Ağustos 2020 Salı 14:54
  • Mağusa'da 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandıa14 Ağustos 2020 Cuma 17:25
  • Mağusa'da küçük erkek çocuklarına cinsel istismar iddiası! Tutuklandı!13 Ağustos 2020 Perşembe 21:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti