Yeniboğaziçi kamp alanında sinirler gerildi!

Yeniboğaziçi Belediyesi'nin kampta mühürleme ve yıkım yapmasını bekleyen kamp sakinleri kampta buluştu.
İki kez Mahkeme emri alınmasına rağmen Yeniboğaziçi Belediyesi'nin kamp girişine zabıtaları gönderdiği öğrenildi.
Kamp sakinleri Belediyeyi bir kez daha HUKUK kurallarına uymaya davetti ve yaşanabilecek tatsız olaylardan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'ın sorumlu olacağını öne sürdü.
Kamp girişinde gergin bekleyiş devam ediyor.
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