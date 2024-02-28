Yeniboğaziçi'nde Karavanlar kaldırılmaya başlandı…

Gazimağusa Kaymakamlığı ve Yeniboğaziçi Belediyesi sahilleri işgal eden ve çevre felaketi yaratan karavanları kaldırmaya başladı.

Gazimağusa Kaymakamlığı ve Yeniboğaziçi Belediyesi, Marinero-Long Beach sahil bölgesine yerleştirilen yaklaşık 70 karavanın kaldırılmasını sağladı. Karavan sahiplerine verilen önceki ihbar süresi dolduğu için, çarpık yapılaşma yaratan karavanlar kaldırıldı.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamu sağlığını ilgilendiren her şey Kaymakamlığın yetki sınırları içindedir. Burada yaptığımız incelemede, çarpık bir yapılaşma ve hijyen koşullarına uymayan bir yapı tespit ettik. Bu nedenle, Yeniboğaziçi Belediyesi, polis, Çevre Dairesi ve Orman Dairesi ile birlikte bu yapıyı kaldırmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Keser ayrıca, karavan sahiplerinin bu yapıları koymak için getirdiklerini ve devletin de bu insanlara yer gösterme görevinin olduğunu belirtti. Sahillere sınır olan belediyelerle yapılan toplantılarda, her belediye başkanına karavanlar için yer vermelerini söylediklerini ve bu çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Alt yapıya sahip alanların hazırlanacağı ve belediyelerin gelir elde edeceği bir süreç olduğunu vurgulayarak, çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceklerini belirtti. Keser, "Karavan yasamız yok, ancak bu konuda çalışmalar yapılmaktadır" dedi ve sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.