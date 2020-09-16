Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresinin yayın organı olan ve 10 yıldır düzenli olarak her ay yayımlanan TOKİ Haber dergisi Eylül sayısında ışık ve mekân ilişkisininin ele alındığını belirten Atamaz, derginin bu sayısında mimaride ışığın bir tasarım ögesi olarak kullanılması ve kullanıcının mekânla olan ilişkisinde etkilerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Yetersiz aydınlatma yanılgı, verimsizlik ve mutsuzluk getirir

Atamaz “Doğal ve Yapay Işığın Mekânsal İmaj Yaratımına Etkileri” başlıklı çalışmasından yola çıkılarak, soru cevap şeklinde verdiği bilgilerde, ışık tasarımının sanat, teknoloji ve bilimin ortak paydası olduğunu vurgulayarak, doğru aydınlatılmış mekânların görsel performansı desteklediğini, yetersiz aydınlatmanın yanılgı, verimsizlik ve mutsuzluk getirdiğini ifade etti. Atamaz dünyadan örneklerle, Işığın Mekansal İmaja etkilerini ve önemini anlatarak, “Mekânın görsel imajı, ışığın varlığında “anlam” kazanır. Mekânı oluşturan renk, malzeme, biçim gibi tüm görsel özellikler ışıkla var olur. Mekânlar ışık ile anlam kazanır ve aydınlatmadaki tek bir değişken bile mekândaki algıyı ve dolayısıyla mekânsal imajı büyük ölçüde etkileyebilir” dedi.