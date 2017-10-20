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Yıldırım: İstifası istenen arkadaşlar gereğini yapacaktır

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Yıldırım: İstifası istenen arkadaşlar gereğini yapacaktır
TC Başbakanı Binali Yıldırım, istifası istenen belediye başkanlarının 'gereğine yapacağına inandığını' söyledi.

İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek başta olmak üzere Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının olası istifaları için "Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır, buna inanıyorum" yorumunda bulundu.

Yıldırım, ABD'nin İstanbul konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasıyla başlayan ve iki ülkenin vizeleri karşılıklı olarak askıya almasıyla büyüyen Ankara-Washington krizi için de "Dışişleri yetkilileri karşılıklı olarak değerlendiriyorlar. Ümit ederim, konu suhuletle bir çözüme ulaşmış olur. Teknik düzeyde çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'ABD'YE HEP SÖYLEDİK…'

YPG'nin başını çektiğini Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) IŞİD'den kurtardığı Rakka kentine Abdullah Öcalan'ın posterinin asılmasıyla ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu:

"Bu görüntüler, büyük bir talihsizliktir. Bugüne kadar müttefikimiz olan ABD'ye hep söyledik; bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek için iş birliği yapmanın ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü bu son fotoğraf ortaya koymuştur. ABD, YPG ve PYD'nin terör örgütü olduğunu anlamak için daha neyi görmek istiyorlar, bunu merak ediyoruz? Bu fotoğrafın, PKK teröristbaşının fotoğrafının orada sergileniyor olması, açıkçası Amerika-Türkiye müttefik ilişkisine de en büyük zararı vermektedir."

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