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YKS sonuçları açıklandı, öğrenciler tepkili

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Bugün açıklanan, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları, sınava katılan öğrenciler, veliler ve eğitimcileri şok etti.
YKS sonuçları açıklandı, öğrenciler tepkili

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları öğrencilerde büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. İktidarın “Herkes yerleşsin” diyerek sınav barajını kaldırdığını, bunun sonucunda da 2022-YKS’ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirten öğrenci, veli ve eğitimciler sosyal medyada #yığılma #ösym #yks22 etiketleri açarak tepkilerini dile getirdi.

– Paranın değerinin düşmesini anlarım da puanın değerini düşürmeyi nasıl başardınız?

– Ülkenin 20 yılını, gençlerin hayatını çaldınız! Bu hesap mahşere kalmaz, Z kuşağı sandıkta soracak bunun hesabını!

– Puanımın yettiği yerlere sıralamam yetmiyor bu nasıl yığılma?

– Sınava gençlerin çok emeği var ama baraj kalktı #yığılma oldu. Geçen sene 400'lerde puan alan öğrenci çok iyi bir sıralama alırken, şu an aynı sıralama için 500’lerde puan alması gerekiyor. Öğrencileri geriye attılar, Katarlılar kadar değerleri yok kendi ülkesinde.

– Biz tercihleri neye göre yapacağız. Puanım tutan yerlere sıralamam yetmiyor. Sıralamam tutan yer yok.

“SON YILLARIN EN KÖTÜ SINAV YERLEŞTİRMESİ OLACAK”

Genç işsizliğin üniversitede saklanma planının suya düştüğünü belirten SÖZCÜ Gazetesi Eğitim Editörü Sultan Uçar, “Sıralamalar geçen yıla göre en basit haliyle 200-300 bin kişi kaymış. 3.2 milyon kişiyi barajsız sınava alıp, genç işsizliği üniversitede saklama planı da suya düştü. Son yılların en kötü sınav yerleştirmesi olacak. Gençlik size bunu yapanı unutma” ifadelerini kullandı.

“HAKKIM SİSTEME HELAL DEĞİL”

Sınav için çok çalıştığını, sosyal hayatından olduğunu belirten Fatma Fırıncı, beklendiği gibi bir yığılma olduğunu belirterek şu ifadelerle tepkisini dile getirdi; “Her önüne gelen sınava girdi. Gencecik çocukların hakkına girdiler. Hakkım ne sisteme, ne okula, hiç kimseye helal değil. Ben sağlığımdan, psikolojimden, uykumdan, sosyal hayatımdan oldum hiç kimse çıkıp çalışmadın diyemez. Ben çok çalıştım. Sınava tekrardan girenlere değil sisteme, bu düzenin böyle olmasını sağlayanlara helal etmiyorum” diyerek sınavın derece isteyen çok fazla kişiyi geriye attığını dile getirdi.

“YAZIK CİDDİ EMEK VEREN GENÇLERİMİZE”

Eğitimci Fatma Uçar da “Öğrencilerim YKS sonuçlarını paylaşıyor benimle. Puanları çok iyi, sıralamaları ise maalesef. Puanla sıralama arasında ciddi fark var. Herkes yerleşsin diye baraj kalkarsa, sınav süresi uzatılırsa böyle bir yığılma olur! Yazık ciddi emek veren gençlerimize!” sözlerini paylaştı.

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