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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Yok böyle takım: 293-0

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Benfica'nın kadın futbol takımı ligi domine etmeyi sürdürüyor. Son olarak CP Pego ile karşılaşan Topuklu Kramponlar, sahadan 32-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı ve son 16 maçtaki gol sayısını 293'e çıkarmış oldu.
Yok böyle takım: 293-0

Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica’nın kadın futbol takımı, arka arkaya aldığı farklı galibiyetler ve kalesinde hiç gol görmemesiyle manşetleri süslüyor.

Son olarak bu hafta karşılaştığı CP Pego’yu 32-0 gibi sansasyonel bir skorla deviren Benfica Kadın Futbol Takımı, son 16 maçtaki gol sayısını 293’e çıkarmış oldu. 16 maçlık periyotta rakip kaleleri tam 293 kez sarsan topuklu kramponlar, kalelerinde hiç gol görmeyerek de tekrar edilmesi güç bir istatistiğe imza attılar.

  • Benfica Kadın Futbol Takımının son 16 maçında aldığı galibiyet ve skorlar.
  • 28-0
  • 19-0
  • 10-0
  • 28-0
  • 4-0
  • 20-0
  • 26-0
  • 13-0
  • 17-0
  • 16-0
  • 14-0
  • 19-0
  • 15-0
  • 22-0
  • 10-0
  • 32-0
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