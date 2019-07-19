YÖK ile imzalar tamam... Denklikle ilgili belirsizlikler ortadan kalkıyor

KKTC Yükseköğrenimiyle ilgili denklik, tanınma ve yatay geçiş hususunda yaşanan spekülasyonları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran anlaşmaya, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç imza koydu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında, yükseköğretim alanındaki işbirliklerini geliştirmek amacıyla her iki ülkenin halkları arasında karşılıklı anlayış ve saygıyı artırmak ve ortak ilgi alanlarını güçlendirmek isteğiyle bugün, Kontenjanlar ve eğitim, tanınma ve denklik, YÖKSİS ve e-Devlet’e bilgi aktarma hususlarında mutabakat imzalandı.

Son zamanlarda KKTC Yükseköğrenimiyle ilgili denklik, tanınma ve yatay geçiş hususunda yaşanan spekülasyonları ve belirsizlikleri ortadan kaldıran önemli anlaşmaya, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç imza koydu.

Toplantıda Bakan Nazım Çavuşoğlu’na Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, Özel Kalem Müdürü Mehmet Faruk ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Buke eşlik etti. İmza sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu “ KKTC Yükseköğrenimini daha ileri taşımak ve sorunlu alanlara çözüm getirmek anlayışıyla çıktığımız yolda, özverili çalışmalar sonucunda, bugün mutabakata vardığımız hususlarda bu metne imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Çavuşoğlu açıklamasının devamında “Denklik, yatay geçiş ve e-devlete bilgi aktarımı hususlarında yaşanan belirsizlikler ortadan kalkmıştır. Bu hususta adamızda eğitim gören ve bu yıl adamızdaki üniversiteleri tercih edecek öğrencilerin içi rahat olsun” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve YÖDAK üyelerinin sürece akademik, yapıcı yaklaşımları ve katkılarından dolayı, üniversitelere ve Yükseköğrenim ve Dişilişkiler dairesi Müdürü ve personeline de süreç içerisinde aktif görev yaptıkları için ayrıca teşekkür etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ise KKTC yükseköğrenimini desteklemeye devam edeceklerini vurguladığı konuşmasında, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve YÖDAK’la var olan işbirliğin ve çalışmaların artarak devam edeceğini ve bu çalışmaların bugün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de güzel sonuçlar doğuracağına dâhil inanç belirtti. YÖK Başkanı Saraç Bakanlık, YÖK ve YÖDAK’ın en az yılda bir, bir araya gelip değerlendirme toplantıları yapılacağının mutabakatta yer almasının kararlaştırıldığını da vurguladığı konuşmasında imzalanan mutabakat zaptının KKTC’ye hayırlı olmasını temenni etti.

KKTC yükseköğrenim sisteminin önemli olduğunu ve desteklenmeyi hak ettiğinin vurgusunu yapan Saraç, Bakanlık ve YÖK arasındaki iyi niyetli ilişkilerin, sorunların çözümüne olumlu katkılar yapacağını, KKTC yükseköğrenim sisteminin istikbal vadettiğini, KKTC yükseköğrenimin de niteliğe, kaliteye ve kamu yararına olan çalışmaların destekleneceği vurguladı. Mutabakata göre; KKTC uyruklu olup GCE – A Level ile TC üniversitelerinin “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” kapsamındaki başvuru yapabilecekleri ve takvimsel sıkıntıdan dolayı yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik adımlar atıldı.

Yine TC vatandaşı olup lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’deki örgün eğitim veren bir kurumda tamamlayarak mezun olan ve KKTC hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına yerleşmiş olanların diplomaları denklik işlemine tabi tutulmaksızın TC’de geçerlidir ifadesine yer verildi. YÖK ve YÖDAK işbirliği içinde niteliği artırmaya yönelik yürüteceği çalışmalara da metinde yer aldı.

Mutabakatta özellikle tartışmaları sonlandıracak bir adım olarak “KKTC hukukuna göre kurulmuş olan ön lisans ve lisans programına, ÖSYM tarafından her yıl yapılan sınav sonuçlarına göre YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile yerleştirilmiş olan TC vatandaşı öğrenciler, üniversiteye kayıt olduğu takdirde Türk vatandaşlığını taşıyor olmaları koşuluyla mezuniyetleri sonrasında denklik işlemlerine tabi tutulmaksızın diplomaları doğrudan tanınır.” vurgusu yapıldı.

Yatay geçişle ilgili belirsizliği ortadan kalkıyor Yine yatay geçişle ilgili belirsizliği ortadan kaldıran “KKTC’deki Yükseköğretim Kurumları YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile yerleşip YÖK tarafından yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarından Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Program Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmenlik” hükümlerine uygun olarak, KKTC yükseköğretim kurumlarına kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş ve ders transferleri yoluyla kaydolan öğrencilerin bilgileri ve mezuniyetleri, YÖKSİS üzerinden e- Devlet’e erişimi açılır.” maddesinin eklenmesi de önemli bir adım olarak görülüyor.