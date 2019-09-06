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"YÖK ile yapılan görüşmeler sonucu öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar sonlandı"

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Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, YÖK ile yapılan görüşmeler sonucunda sorun yaşayan öğrencilerin sıkıntılarının sonlanacağını duyurdu.
"YÖK ile yapılan görüşmeler sonucu öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar sonlandı"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖK ile yapılan görüşmeler sonucunda sistemin içindeki öğrencilerin de yaşadığı sıkıntıların bugün itibarı ile sonlanacağını açıkladı.

Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

“YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile 19.07.2019 tarihinde imzaladığımız yükseköğrenim alanındaki Mutabakat Zabtı sonucunda KKTC Yükseköğreniminde denklikte yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmıştık. Bilindiği üzere Mutabakat Zabtı 2019 yılında yürürlüğe gireceği için sistemin içinde yer alan öğrencilerimizin bazı sıkıntıları çözümlenememişti. YÖK ile de yaptığımız görüşmeler sonucunda sistemin içindeki öğrencilerimizin de yaşadığı sıkıntılar yarın itibarı ile sonlanmış olacaktır.

Bu bağlamda 2019 yılı öncesinde de KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile yerleşip YÖK tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarından Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak KKTC yükseköğretim kurumlarına kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş ve ders transferi yoluyla kaydolan öğrencilerden de denklik aranmayıp ilgili madde hususunda değerlendirildikten sonra bilgileri ve mezuniyetlerini YÖKSİS üzerinden e-Devlette erişime açılacaktır.

Bunun yanında özel yetenek alanında da iyileştirmeye gidilmiş olup bu öğrenciler için denklik süreci söz konusu olmakla birlikte bu alanda öğrenim gören öğrencilerimizin de e- devlet üzerinden “Öğrenci olduklarına dair belge” alabileceklerdir.

KKTC Yükseköğrenimi denklik ve e-Devlete aktarım hususunda belirsizlik ve sıkıntılarını çözmüş bir şekilde yeni öğretim yılına başlayacaktır. Bu süreç zarfında olumlu desteklerinden dolayı YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve ekibine teşekkür eder, üretilen kararların ülke yükseköğrenimine hayırlı olmasını temenni ederim.”

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