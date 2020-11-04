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Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk Mağusa Sancağı kitabını başkan İsmail Arter’e takdim etti

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Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk Mağusa Sancağı kitabını başkan İsmail Arter’e takdim etti
Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk Mağusa Sancağı kitabını başkan İsmail Arter’e takdim etti

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek Hilmi Kılgın’ın(Hilmi Komutan) arşivinden “Varoluş Mücadelesinde Mağusa Sancağı” ismiyle yayımladığı kitabını takdim etti.

Başkan İsmail Arter konuşmasında, DAÜ Atatürk ve Uygulama Merkezi Başkanı Turgay Bülent Göktürk’ün çalışmalarının her zaman dikkat çektiğini, Mağusa Sancağı isimli kitabını yazdığından haberi olduğunu ifade ederek, Mağusa Sancağı kitabının kütüphanelerinde yerini alacağını söyledi. Gençlerin Gazimağusa’da nelerin yaşandığını bilmesi açsından kitabın önemli olduğunu, geçmişte buna benzer kitaplar yazıldığını ancak Mağusa Sancağı kitabının resmi belgelere dayalı olarak yazıldığı için akademik bir değeri olduğunu kaydetti. Başkan Arter, Mağusa Sancağı kitabının okullarda tanıtımı için de çalışma yapacaklarını ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ise, Şubat 2019’da merhum Hilmi Kılgın’ın oğlunun babasının arşivinin önemli bir kısmının kendisinde olduğunu söyleyerek, bunları doğru şekilde değerlendirmek ve babasının hatırasını canlı tutmak istediğini kendisine ifade etmesiyle çalışmalara başladıklarını, belgeler ışığında Mağusa Sancağı’nın Varoluş Mücadelesi’ndeki yerini anlatan bir kitap oluşturmanın uygun olacağını düşündüğünü,  bu çerçevede çatısını Sancak Ceridesi’nin oluşturduğu, diğer belgelerle de gelişen olayların desteklendiği bir kitap meydana geldiğini aktardı. Göktürk, bazı olayların o dönemleri yaşamış olan canlı şahitlerin ifadeleriyle de teyit edildiğini, yaklaşık bir buçuk yıllık çalışma sonunda merhum Hilmi Komutan’ın hatırasına yakışan bir eserin meydana geldiğini ifade etti. Göktürk, “Bugün özgür ve huzurlu bir hayat yaşanmasını sağlamak için kahraman mücahitlerimizin geçmişte neler yaşadıklarını ve neler yaşayamadıklarını, gelecek nesillere kısmen de olsa aktarabildiysek ne mutlu bizlere” diye konuştu.

 

 

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