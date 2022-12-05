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YSK’da ad çekme yapıldı

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YSK’da ad çekme yapıldı
YSK’da ad çekme yapıldı

25 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'ne yönelik propaganda süreci bugün başlarken, adayların oy pusulasındaki yazılış sırası ve BRT’de yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası için Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) ad çekimi yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik başkanlığındaki Kurul huzurunda yapılan ad çekimine, 8 siyasi partinin temsilcileri ile bağımsız adaylar veya temsilcileri katıldı. 

Çekiliş sonucu belirlenen sıra numaraları, adayların oy pusulasındaki sırasının yanı sıra, BRT’de yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası için de geçerli olacak.

Buna göre; Cumhuriyetçi Türk Partisi 1, Kıbrıs Sosyalist Partisi 2, Yeniden Doğuş Partisi 3, Ulusal Birlik Partisi 4, Demokrat Parti 5, Bağımsızlık Yolu 6, Toplumcu Demokrasi Partisi 7 ve Halkın Partisi 8’inci sırada yer aldı.

Ancak Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 68’inci maddesi uyarınca Bağımsızlık Yolu’nun adayı, BRT’de propaganda konuşması yapamayacak.

YSK, ayrıca tüm ilçelerdeki bağımsız belediye başkan adayları ve muhtarlar için de ad çekme suretiyle sıra numarası belirledi.

Propaganda süreci boyunca, siyasal partiler, bağımsız adaylar, duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbest olacak.

Ancak oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak olacak.

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