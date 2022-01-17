Yunan Askerinin Kalıntıları Defnedildi

1974’teki çarpışmalarda ölen Yunan Alayı mensuplarından Konstantinos Kokkas’ın kalıntılarının dün Yunanistan’da defnedildiğini bildirildi.
Alithia ve diğer gazeteler, 1974’te Yunan Alayı 6’ncı bölüğün başçavuşu olan Kokkas’ın kalıntılarının, çarpışma sırasında öldüğü Gönyeli’de bulunduğunu, defin törenine Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Nikos Hardalias, Rum Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hristos Pieris ve Yunan Silahlı Kuvvetleri komutan yardımcısının katıldığını yazdı.
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