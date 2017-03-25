 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Yunan Ayaklanmasının Yıldönümü Güney’de Kutlanıyor

»
Yunan Ayaklanmasının Yıldönümü Güney’de Kutlanıyor
Yunanistan’ın Osmanlıdan bağımsızlığını kazandığı tarih olan 25 Mart 1821’in yıldönümü dolayısıyla, Güney Kıbrıs’taki bütün şehirlerde bugün törenler düzenleneceği haber verildi

Yunanistan’ın Osmanlıdan bağımsızlığını kazandığı tarih olan 25 Mart 1821’in yıldönümü dolayısıyla, Güney Kıbrıs’taki bütün şehirlerde bugün törenler düzenleneceği haber verildi.

Alitihia gazetesi, 25 Mart dolayısıyla Güney Kıbrıs’ta tüm bölgelerde öğrenci geçit törenlerinin yapılacağını yazdı.

Güney Kıbrıs’taki törenlerde Yunanistan’ı Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın temsil edeceğini kaydeden gazete, Rum Eğitim Bakanı Kostas Kadis’in de Güney Kıbrıs’ı temsilen Yunanistan’a gittiğini aktardı.

Haravgi gazetesi Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un da kutlamalarda hazır bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rumlar Karaoğlanoğlu'da ayin yaptı24 Mart 2017 Cuma 12:09
  • Rum hükümeti Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kararını olumlu buldu24 Mart 2017 Cuma 12:08
  • Rum bakanlar ABD yatırımları için çağrıda bulundu24 Mart 2017 Cuma 11:13
  • Anastasiadis Vatikan’a giderek, Papa Francesco ile görüşecek24 Mart 2017 Cuma 10:31
  • "Hemen tedbir alınmalı!"24 Mart 2017 Cuma 10:30
  • KKTC’den geçtikleri iddia edilen 18 mülteci yakalandı24 Mart 2017 Cuma 10:27
  • Kocas bugün Kıbrıs'a geliyor24 Mart 2017 Cuma 08:58
  • Birleşmiş Milletler'den yardım istendi23 Mart 2017 Perşembe 14:18
  • Rum liderden BM Genel Sekreteri görüşmesi sonrası açıklama23 Mart 2017 Perşembe 09:03
  • Gençlerin yüzde 60’ında fazlası oy kullanmaya niyetli değil22 Mart 2017 Çarşamba 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti