Yunan Ayaklanmasının Yıldönümü Güney’de Kutlanıyor

Yunanistan’ın Osmanlıdan bağımsızlığını kazandığı tarih olan 25 Mart 1821’in yıldönümü dolayısıyla, Güney Kıbrıs’taki bütün şehirlerde bugün törenler düzenleneceği haber verildi.
Alitihia gazetesi, 25 Mart dolayısıyla Güney Kıbrıs’ta tüm bölgelerde öğrenci geçit törenlerinin yapılacağını yazdı.
Güney Kıbrıs’taki törenlerde Yunanistan’ı Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın temsil edeceğini kaydeden gazete, Rum Eğitim Bakanı Kostas Kadis’in de Güney Kıbrıs’ı temsilen Yunanistan’a gittiğini aktardı.
Haravgi gazetesi Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un da kutlamalarda hazır bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceğini belirtti.
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