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Yunan Bakan Dendias: Türkiye ile savaş halinde ABD ve Fransa'yı unutun!

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Dendias, olası bir savaşa dair değerlendirmelerde bulunarak "Türkiye ile savaş halinde ABD-Fransa'nın savunma yardımını unutun!" ifadelerini kullandı.
Yunan Bakan Dendias: Türkiye ile savaş halinde ABD ve Fransa'yı unutun!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, olası bir savaşa dair değerlendirmelerde bulunarak "Türkiye ile savaş halinde ABD-Fransa'nın savunma yardımını unutun!" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN TEK BAŞINA KALIR!

Yunan medyasında yer alan haberde Savunma Bakanı Dendias'ın geleceğe yönelik güçlü kaygısını dile getirdiği  ve Türkiye ile sıcak bir olay yaşanması durumunda Yunanistan'ın tek başına kalacağını açıkça belirttiği ifade edildi.

Dendias "Türkiye ile gergin bir süreç yaşanırsa, Fransa ve ABD ile imzaladığımız savunma anlaşmalarına ve AB'nin karşılıklı yardımlaşma maddesine rağmen kendi başımıza kalacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"YAPILAN ANLAŞMALARA GÜVENMEYELİM!"

Gelecek 10 yılı planlarken hiçbir yanılsamaya kapılmamalıyız diyen Dendias "Avrupa'nın sağladığı güvenlik evet önemli, evet büyük bir ilerleme. Ülkenin mutlak güvenliğini sağlıyor mu? Hayır. Ülkenin kendini savunabilmesi gerekiyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ile imzalamaktan onur duyduğum anlaşmalara, Fransa ile son derece gurur duyduğum anlaşmalara veya Emirlik ile yapılan anlaşmalara güvenemeyiz . ne Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmalarda, ne Mısır'la yapılan anlaşmalarda…” dedi.

"TÜRKLER İKİNCİ GEMİYİ NEDEN İNŞA EDİYOR?"

"Ege'deki Türk Navtexleri halen devam ediyor. Türkler ikinci bir savaş gemisini inşa ediyor. Neden inşa ediyorlar? Sırf Boğaz'da geçit töreni yapmak için mi, yoksa Libya ile imzalanan anlaşma sonrası Doğu Akdeniz'de tam üstünlük kurmak için mi?"

 Dendias, Türkiye'nin 5'inci nesil KAAN savaş uçağının ilk uçuşu ile ilgili de "Biz henüz o seviyede değiliz. Yüzleşmemiz gereken sorunlar var, çözebilirsek biz de Türklerin seviyesine ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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