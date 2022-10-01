Yunan basını: Miçotakis, AB’den Türkiye’ye karşı tavır almasını istedi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki gaz bağlantısının açılışında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik son dönemde karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki gaz bağlantısının açılışına katılan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’ye yeni bir mesaj verdi. Miçotakis, açıklamasında Yunanistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığını yinelerken, “Yunanistan hiçbir şeyden korkmuyor…” dedi.

KAPALI KAPILAR ARDINDA GÖRÜŞME

Yunanistan’ın en çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Miçotakis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bir araya geldiğini yazdı. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, Miçotakis, Türkiye ile son dönemde yaşanan gerginlikle ilgili şikayetlerini dile getirdi. Ta Nea, Miçotakis’in AB’den Türkiye karşısında ‘kararlı duruş’ göstermesini istediğini yazdı.

Yunanistan hükümet sözcüsü Yannis Oikonomou da yaptığı açıklamada, Türkiye ile yaşanan gerilime değinerek, “Yunanistan hiçbir şeyden korkmuyor. Gelişmeleri doğru bir şekilde ölçmeli, karşı tarafın tepkilerini, sürekli ve tırmanan provokasyonu retorik düzeyinde doğru tartmalı, sahada olup biteni gözlemlemekteyiz.” dedi.

‘HER TÜRLÜ YANIT VERMEYE HAZIRIZ’

Oikonomou sözlerini, “Yunanistan, kelimelere güvenmeyen, özgüveni yüksek bir ülkedir. Son yıllarda uluslararası konumunu büyük ölçüde güçlendirdiğimiz görülmektedir. Miçotakis’in başbakan olduğu ilk andan itibaren Silahlı Kuvvetleri güçlendirdiğini unutmayalım. akinlik ve kararlılıkla, gerekirse her türlü zorluğa yanıt vermeye her zaman hazırız” ifadeleriyle sürdürdü.

Bugün de TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada, Yunanistan ile krize değinerek, “Ege adalarını silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi de müttefikle bağdaşmaz. Biz Yunanistan'ın kimler tarafından üzerimize salındığını gayet iyi biliyoruz. Oynanan oyunun farkındayız. Yunanistan yönetimine kışkırtmalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz.” dedi.