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Yunan iş insanı, Ürdün Prensesi ile evlenebilmek için Müslüman oldu

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Yunanistan’ın Andros Adası ve ABD’de yaşayan ünlü iş insanı Jamil Aleksander Thermiotis, Ürdün Kralı Abdullah’ın kızı Prenses İman Bin Abdulllah ile evlenebilmek için Müslüman oldu.
Yunan iş insanı, Ürdün Prensesi ile evlenebilmek için Müslüman oldu

Yunanistan'ın Andros adasında yaşayan ünlü iş insanı 28 yaşındaki Jamil Aleksander Thermiotis’in, Ürdün Kralı Abdullah'ın en büyük kızı prenses İman bin Abdullah ile evlenebilmek için Müslüman olduğu haberi Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

Ürdün Kraliçesi Raina Bin Abdullah'ın Müslüman olan damadı için sarayda sürpriz bir parti düzenlediği ve partinin fotoğraflarını ise kendi sosyal medya hesabından yayınladığı ortaya çıktı.

Yunanistan'da zengin bir ailenin torunu olan iş insanı Jameel Aleksander Thermiotis, Florida International University’de İşletme okudu ve burada işletme lisans derecesi aldı. Tehermiotis’in New York’ta bir özel sermaye ve risk sermayesi şirketi olan Outbound Ventures LLC’nin kurucu ortağı olduğu belirtildi.

Jamil Aleksander Thermiotis ile Prenses İman bin Abdullah'ın yaklaşık üç yıldır birlikte oldukları ve 12 Mart tarihinde düzenlenecek düğün töreni ile evlenecekleri açıklandı.

Çiftin ilişkisinin dini inançlarından ötürü uzun süre sadece aile arasında bilindiği ve açıklanmaktan kaçınıldığı belirtildi.

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