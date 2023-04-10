Yunanistan ve İsrail, tanksavar füze satışında anlaştı

Atina, İsrail’den tanksavar füze alımı için anlaşmaya vardı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a Spike tanksavar füze satışı için anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Açıklamada anlaşmanın 400 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

İsrail, geçen hafta da NATO'nun yeni üyesi Finlandiya'yla hava savunma anlaşması imzalamıştı.

İsrail devletine bağlı Rafael şirketinin ürettiği Spike füzeleri, birçok AB ve NATO ülkesi tarafından kullanılıyor. Rafael CEO'su Yoav Har-Even, Atina'yla imzalanan anlaşma için “Spike füzeleri Yunan ordusunu güçlendirecek. Yakın gelecekte stratejik işbirliği yoluyla yeni anlaşmalar imzalamayı umuyoruz” açıklaması yaptı.