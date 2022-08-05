  • BIST 2.758,13
  • Altın 1024.802
  • Dolar 17.9446
  • Euro 18.2435
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKABu hastalık yazın 3 kat artıyor!

Yunanistan’da casus krizi: İstihbarat şefi istifa etti

» »
Yunanistan'da hükümet casus kriziyle sarsıldı. Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Panagiotis Kontoleon, bir gazeteci ve politikacıya yönelik telefon dinleme skandalı sonucu istifa etti.
Yunanistan’da casus krizi: İstihbarat şefi istifa etti

Yunanistan’da gazeteci Thanasis Koukakis’in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis’in cep telefonuna casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlendiği yönündeki iddialar, Yunan İstihbarat Teşkilatı'nda istifaya neden oldu.

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis'e sundu. Başbakana bağlı olan Kontoleon'un istifasının kabul edildiği açıklanırken, konuyla ilgili açıklama yapan PASOK Lideri Nikos Androulakis, “Bu beni şok eden bir konu çünkü bir AB ülkesinde, önceki nesillerin yaşadığı durumları kişisel olarak deneyimlemeyi hiç beklemiyordum. Ne yazık ki, hükümetin umutsuz bir girişimde bulunduğunu görüyorum. Gizli servislere bizi izlemeleri için para ödemiyoruz. Demokrasiyi ve devlet kurumlarını baltalayanların kim olduğunu söylemeleri için onlara para ödüyoruz. Cep telefonumu robotlaştırıp kamera ve mikrofonu kapalıyken bile istediği zaman açabilecek kadar gelişmiş bir yazılımla beni tuzağa düşürmeye çalışanların belli bir amacı vardı. Adaletten, hükümetten ve yetkili kurumlardan gerçeği öğrenmeyi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Thanasis Koukakis ise yaptığı açıklamada, telefonunda Cytrox Intellexa adında Predator cinsi casus yazılımı bulduklarını ve bu durumun ikinci defa yaşandığını söyledi.

MİÇOTAKİS’İN YEĞENİ DE İSTİFA ETTİ

Dinlemelerle bağlantılı olduğu düşünülen Başbakanlık Genel Sekreteri de bu sabah istifa etti. EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon'un istifasının hemen ardından, Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Kiryakos Miçotakis'in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis de istifasını sundu. Başbakan Miçotakis'in ablası olan Katerina Mitsotaki'nin oğlu olan Grigoris Dimitriadis'in istifası da kabul edildi ve yerine Yiannis Bratakos'un geldiği açıklandı.

Hükümet sözcüsü Yannis Oikonomou, istifaların dinleme iddialarına ilişkin olup olmadığına dair açıklama yapmazken, “Bu tür yazılımları üreten veya tedarik eden herhangi bir şirketle hükümetimizin ilişkisi yoktur” açıklamasını yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda’da su kıtlığı yaşanıyor03 Ağustos 2022 Çarşamba 22:18
  • Fransa’da askeri patlayıcı üretim tesisinde patlama: Yaralılar var03 Ağustos 2022 Çarşamba 19:52
  • İspanya, Faisans Adası’nı Fransa’ya devretti03 Ağustos 2022 Çarşamba 17:09
  • İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 90’a yükseldi03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:35
  • İspanya’da hayvan koruma yasası onaylandı02 Ağustos 2022 Salı 22:23
  • Yunanistan silahlanmaya doymuyor, bu kez ABD’den 40 adet savaş helikopteri istediler02 Ağustos 2022 Salı 16:29
  • Almanya’da AB vatandaşlarına çocuk parası tartışması02 Ağustos 2022 Salı 15:39
  • Lüks tatiller ve kıyafetler için uyuşturucu satıyorlardı: Hapis cezasına çarptırıldılar01 Ağustos 2022 Pazartesi 22:35
  • Fransa’da parlamenterlerden Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı bildiri01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:52
  • Fransa'daki yangınların kundaklayıcısı gönüllü itfaiyeci çıktı30 Temmuz 2022 Cumartesi 21:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti