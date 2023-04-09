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Yunanistan'dan Lavrion Kampı'ndakileri başka kamplara gönderme planı

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Türkiye'nin "terör yuvası" olarak gördüğü Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nın kapatılacağı öne sürüldü.
Yunanistan'dan Lavrion Kampı'ndakileri başka kamplara gönderme planı

Yunanistan'ın terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki yuvası Lavrion Kampı'nda kalanları başka kamplara göndereceği öne sürüldü.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Atina'nın güneydoğusunda bulunan kampın binaların kötü durumda olması gerekçesiyle kapatılacağını duyurdu. 

Burada kalanların da diğer göçmen kamplarına sevk edileceği ifade edildi.

Gazeteye göre kamptaki yaklaşık 150 kişiden 100'ü Attika Bölgesi'ndeki, 50'si ise Malakasa'daki göçmen kampı gibi noktalara gönderilecek. 

Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen kamp Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da bulunuyor.

Sözde göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor.

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