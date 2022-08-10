Yurt dışındaki sahte üniversiteden alınan diploma’ haberine erişim engeli

TamgaTürk adlı haber sitesinin, yurt dışında olduğu belirtilen ama binası bile olmayan sahte üniversitelerden alınan diplomalarla üst düzey mevkilere gelindiğine ilişkin haberine erişim engeli getirildi.

TamgaTürk, engelin haberde adı geçen ‘elektronik para ve ödeme hizmeti kuruluşundaki ismin’ şikayeti üzerine İstanbul 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından getirildiğini bildirdi.

TamgaTürk, Twitter’da ‘bilgekaan’ adlı bir kullanıcının yurt dışındaki sahte üniversitelerle ilgili iddialarını haberleştirmişti. Haberde binası bile olmayan ‘Aston American University’ ve benzeri okullarda eğitim gördüğünü iddia eden kişilerin bu sahte diplomalarla Türkiye’de üst düzey mevkilere geldiği öne sürülüyordu.

Bu isimler arasında elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşları, vakıf üniversitesi kurucuları ve hatta kamu kurumlarından kişiler de var.