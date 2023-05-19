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Zelenskiy: Topraklarımızı geri almak için savaşmayı sürdüreceğiz

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşmayı Ukraynalıların seçmediğini belirterek, "Teslim olmayacağız ve hiçbir yabancı işgalciye boyun eğmeyeceğiz. Topraklarımızı geri almak için savaşmayı sürdüreceğiz." dedi.
Zelenskiy: Topraklarımızı geri almak için savaşmayı sürdüreceğiz

32. Arap Birliği Liderler Zirvesi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in 12 yıl aradan sonra ilk kez yer aldığı Arap Birliği Zirvesi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de katıldı. 

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın, halkının ve Ukrayna'da yaşayan Müslümanların korunması çağrısında bulundu. 

Ukrayna Devlet Başkanı, "Savaşmayı Ukraynalılar seçmedi. Biz başka bir ülkeye saldırmadık. Teslim olmayacağız ve hiçbir yabancı işgalciye boyun eğmeyeceğiz. Topraklarımızı geri almak için savaşmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı. 

Suudi Arabistan'a esir değişimindeki arabulucu rolünden dolayı teşekkürlerini ileten Zelenskiy, Arap turistlerin, Rus işgalinden arınmış bir halde ülkesini yeniden ziyaret etmesini umduğunu dile getirdi. 

Cidde'de başlayan 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde Filistin sorunu başta olmak Suriye, Lübnan, Sudan ve Yemen gibi bölgesel sorunların ele alınması bekleniyor. 

Zirveye ev sahibi Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed es-Sabah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Libya Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani, Umman Başbakan Yardımcısı ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Özel Temsilcisi Esad bin Tarık Al Said, Fas Kralı 6. Muhammed'in kardeşi Prens Reşid bin Hasan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın temsilcisi Büyükelçi Defullah el-Hac Ali katılıyor. 

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