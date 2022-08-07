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Zelenskiy ve eşinin tanışma hikayesi ortaya çıktı: Yalan söyleyerek kandırmış

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy son dönemin kuşkusuz en çok merak edilen isimlerinin başına geliyor. Daha önce hakkında birçok şey yazılıp çizilen Zelenskiy, bu kez eşi Olena Zelenska ile tanışma hikayeleriyle gündem oldu.
Zelenskiy ve eşinin tanışma hikayesi ortaya çıktı: Yalan söyleyerek kandırmış

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde beşinci ay geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak, yayınlanan yeni bir kitap, ikilinin ilişkisinin nasıl başladığı ile ilgili detayları ortaya koydu. Daha önce komedyen olduğu için devlet başkanlığı çok kez sorgulanan Zelenskiy’in eşiyle tanışma hikayesi de bir hayli ilginç…

Daha önce Rusya ve Ukrayna hakkında yaptığı hicivli komedi şovlarıyla tanınan Zelenskiy, Ukrayna’da bir matematikçi ve mühendisin tek oğlu olarak dünyaya geldi. Babasının maden şirketinin başına geçmesiyle, ailecek Ukrayna’da Moğolistan’a taşındılar. Ancak dört yıl sonra Zelenskiy’in annesi Rymma, küçük Vova’yı (Zelenskiy’e o yıllarda Vova diyorlarmış)
Ukrayna’ya geri getirdi.

İkili, Kryvyi Rih bölgesinde bir eve yerleşti. O dönem şehirde çete savaşları yaşanıyordu. Bölge özellikle, yerel mafyanın pençesindeydi. Zelenskiy’in gençlik yılları burada geçerken, bir kulağında küpe olması eşcinsellik şüphelerini artırdığı için Zelenskiy üzerindeki baskıyı da artıtryordu. Bu yüzden yapması gereken şey bir kız arkadaş bulmak ve bu şüpheleri ortadan kaldırmaktı.

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‘FİLMİ HİÇ İZLEMEDİM’ YALANIYLA KANDIRMIŞ

Kafasında bu düşüncelerle bir gün, liseden tanıdığı Olena Kiyashko ile yolda karşılaştı. Olena, Temel İçgüdü filminin kasetini taşıyordu. İkili birbirlerini görüp ayaküstü sohbet ederken, Zelenskiy, Temel İçgüdü filmini hiç izlemediğini ancak çok merak ettiğini söyleyerek kaseti ödünç istedi.

Bu sayede Olena’nın telefon numarasını alabilen Zelenskiy daha sonra, Sharon Stone’un başrolde olduğu erotik gerilim filmini en az 15 kez izlediğini itiraf etti. Yani küçük bir beyaz yalan ile bir ilişki başlamak üzereydi.

Ukraynaca ‘parlayan ışık’ anlamına gelen Olena, Zelenskiy’i okul etkinlikleri ve şenliklerinde sergilediği performanslardan tanıyordu. Olena daha sonra verdiği bir röportajında, Zelenskiy ile ilgili “Çıkmaya başlayacağımızı hiç düşünmemiştim. O ve arkadaşlarının çevresi her zaman çok güzel ve popüler kızlarla çevriliydi.” demişti.

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‘BAŞKASINI SEVİYORUM’ DİYEREK AYRILDI

İkili tanıştıktan bir süre sonra çıkmaya başladı. Ancak Olena, ‘başka birine karşı romantik hisler beslediği’ için Zelenskiy’i terk etti. Bugünün devlet başkanı ise yılmadı ve son kez konuşmak için Olena’yı davet ettiğinde bu kez çok netti. Olena, “Ona başka planlarım olduğunu ve ayrı yollara gitmemiz gerektiğini söyledim. Ancak bana neyi kaçıracağını uzun uzun anlattı. Benle yaptığı planlardan bahsetti. Bir kere aklına bir şey koydu mu, asla bırakmaz.” dedi.

Zelensky ve Olena Eylül 2003’te evlendikleri zaman, düğünleri 100 konukla Kryvyi Rih’de bir bowling salonunda yapıldı. Yeni evliler, Zelenskiy’nin komedyen arkadaşları annesi ve köpekleri ile bir süre Kiev’de yaşadı.

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Sene 2008’e kadar komedyenlik kariyerinde büyük başarı sağlayan Zelenskiy, Kiev’in yaklaşık 20 mil güneyinde seçkin bir yerleşim bölgesinde bir ev satın alacak kadar zengin oldu.

2018 baharında, cumhurbaşkanlığına aday olma niyetini açıkladı. Ancak Olena eşini bu fikirden vazgeçirdi. Ancak 2019’de Zelenskiy seçimlere katıldı ve yüzde 72,3’ünü alarak Ukrayna’nın altıncı cumhurbaşkanı oldu.

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