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Zimbabve'de okul ücreti canlı hayvanla ödenebilecek

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Zimbabve'de okul ücreti canlı hayvanla ödenebilecek
Doğu Afrika ülkesi Zimbabve'de çocuklarının okul ücretlerini parayla ödeyemeyen aileler, karşılığında hayvanlarını verebilecek.

Yerel basındaki haberlere göre Eğitim Bakanı Lazarus Dokora, ülkedeki bazı okulların halihazırda canlı hayvanları okul ücreti olarak kabul ettiğine dikkati çekerek, velilerin, okul masraflarını canlı hayvan vererek ya da kendi hizmet ve yeteneklerini sunarak ödeyebileceğini belirtti.

Dokora, "Eğer toplumda bir inşaat ustası varsa bu kişiye okul ücreti karşılığında çalışma imkanı sunulmalıdır." dedi.

Dokora'nın sözlerine açıklık getiren bakanlık yetkilileri de "İlgili çocukların aileleri canlı hayvanlarını okullara vererek eğitim ücretlerini karşılayabilir. Bu durum genellikle kırsal bölgelerde geçerlidir ancak kasaba ve şehirlerde çocuklarının eğitim masraflarını başka türlü karşılayamayan aileler okul için belirli işler yaparak ücreti ödeyebilir." ifadelerini kullandı.

Nakit sıkıntısı çeken halkın bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Zimbabve'de geçen hafta insanların kredi borçlarını büyük ve küçükbaş hayvanlarıyla ödeyebilmeleri yönünde karar alınmıştı.

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