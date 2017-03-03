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Zimbabwe’de Aralık ayından bu yana 246 kişi öldü

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Zimbabwe’de Aralık ayından bu yana 246 kişi öldü
Zimbabve'de aralık ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 246 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bine yakın kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

Yerel Yönetim Bakanı Saviour Kasukuwere, aralık ayından bu yana özellikle ülkenin orta kesimlerinde etkili olan sağanakların yol açtığı seller nedeniyle 246 kişinin öldüğünü, 128 kişinin yaralandığını belirtti.

Kasukuwere, 2 bine yakın kişinin de evsiz kaldığını sözlerine ekledi.

Sağlık kontrolü için Singapur'da bulunan Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe de sellerden dolayı ulusal afet durumu ilan edildiğini açıkladı.

Yerel medyaya konuşan Ulaştırma Bakanı Joram Gumba, ana yollar üzerinde bulunan 5 köprünün yıkıldığına işaret ederek, "Yollarımız o kadar zarar gördü ki bazıları kullanılamaz hale geldi." dedi.

Zimbabve yönetimi, selden etkilenen halka yardım etmek amacıyla uluslararası bağışçılara 100 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

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