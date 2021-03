Zlatan Ibrahimovic tanımadığı birinin motosikletine bindi: 'Yolun sonunda, otoyolda ilk kez motor kullandığını söyledi'

Milan'ın 39 yaşındaki futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, bir müzik festivaline katılmak için hiç tanımadığı birinin motosikletine bindi. İsveçli yıldız, yolculuk sonunda kendisini büyük bir sürpriz beklediğinden habersizdi.

Milan’ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, bu sefer saha dışında yaşadığı bir olayla gündeme oturdu. Otoyolda üç saat mahsur kalan İsveçli forvet, konuk olduğu müzik festivaline yetişmek için tanımadığı birinin motosikletine bindi.

Sanremo şehrine ulaşmak için yola çıkan Ibrahimovic, trafik kazası nedeniyle yolun kilitlenmesi sonrasında ilginç bir çözüm buldu. Yoldan geçen bir motosikleti durduran deneyimli futbolcu, gideceği yere kadar kendisini de götürmesini istedi. Ancak kendisini bekleyen sürprizden habersizdi.

“Otoyolda bir kaza oldu. Arabada 3 saat geçirdikten sonra şoförüme kapıyı açmasını söyledim” diyen 39 yaşındaki futbolcu yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir motosikletçiyi durdurdum ve ona ‘Beni Sanremo’ya götürebilir misin?’ diye sordum. Şans eseri Milan taraftarı çıktı. Yolun sonuna geldiğimizde otoyolda ilk kez motor kullandığını söyledi.”

