1.3 milyar ton gıda eve girmeden çöp olurken, 10 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor…

Kuzey Kıbrıs 'ın ilk Slow food birliği Slow Food Salamis / Kıbrıs olarak tüm dünya ile birlikte World Disco Soup Day etkinliğine destek verdi.

Dünyada 1.3 milyar ton gıda eve girme şansı bulamadan önce çöp olurken, her 10 saniyede bir çocuk açlıktan ölmekte. Bu gidişata tepki vermek için belki de bir şeyleri değiştirme vakti geldi diyen gençler Slow Food Gençlik Örgütü (Slow Food Youth Network) tüm dünyada çöpe giden gıda israfı ve açlığa tepki olarak 29 Nisan 2017 günü bir etkinlik düzenlenlediler.

Kuzey Kıbrıs 'ın ilk Slow food birliği Slow Food Salamis / Kıbrıs olarak tüm dünya ile birlikte World Disco Soup Day etkinliğine destek verdi.

Dünyadaki gıda israfına ve açlığa karşı farkindalik kazandırmak amacıyla Mormenekşe Enginar Festivali’nde, Mormenekşe Kadınlar Birliği ve Yenibogaziçi kadınlar Derneği’nin katkısı ile meşhur Cinara Enginar Yemekleri Kitabından ödüllü enginar çorbasi ve tarhana çorbası ile Slow Food Youth Network e destek olundu .

Böylece bu etkinlik ile dünya sahnesi etkinlik haritasında yer almış bulundu , destek veren herkese ve üyelere teşekkür edildi ....

World Disco Soup Day 2017! #WDSD #worlddiscosoupday #WDSD #slowfood #discosoup #foodwaste #29thapril #foodrevolution #foodsystem #waste SLOW