BITCOIN KAÇ DOLAR?

68 bin dolar ile rekorunu Kasım ayında gören Bitcoin, dalgalı hayatını sürdürmeye devam ediyor. Bitcoin, bir süredir rekorunun çok uzağında. Bu şekilde 68.930 dolarlık tarihi zirvesinden uzaklaşıp dipleri gördü. Bitcoin şu an 44 bin 454 dolar seviyesinde.

1 BITCOIN KAÇ TL?

Bitcoin bugün 44 bin 454 dolar seviyesinde ilerliyor. Bir Bitcoin şu an 606 bin 759 TL olarak kripto para borsasında varlığını sürdürüyor.

DEV BANKA BITCOIN İÇİN DEĞER BİÇTİ!

Bitcoin sert bir şekilde yükselmeye başlayışından beri sular bir türlü durulmuyor. Amerika'nın en büyük bankalarından JP Morgan, Bitcoin'in şu anki değerinin gerçeğini yansıtmadığını, asıl değerinin 35 bin dolar bandında olduğunu düşünüyor. Bitcoin 2022 yılında 100 bin dolara kadar yükselebilir. Shiba Inu'dan farklı bir sistemde ilerleyen Bitcoin, altcoinlere göre daha sınırlı bir yapıya sahip.

BITCOIN NEDİR?

Bu sisteme inanan veya inanmayan herkes tarafından internet çağının doğal bir ürünü olarak karşımıza çıkan 'Bitcoin' herkes tarafından kabul görüyor. Kendi paranızı alım satım yöntemi ile sanal ortama transfer ettiğiniz ve herhangi bir kontrol mekanizması olmadan alışveriş yapabileceğiniz sanal bir sistem.

BITCOIN NASIL ALINIR?

Gerçek paranızı cüzdanınızda bulundurduğunuz gibi Bitcoin’i de sanal ortamda cüzdanınızda saklar gibi saklıyorsunuz ve bu sanal cüzdanınız yüksek güvenlik içinde şifreleme sistemi ile sizin için korunan bir sistemin içinde size ait bir değer olarak bulunuyor. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sahip olduğunuz şifreler ve bilgileri güvenli bir şekilde saklamanız ve korumanızdır.

Bu sistemde elinizde bulundurduğunuz değerle istediğiniz ülkeye herhangi bir Swift kodu olmadan vergilendirme ve benzeri yaptırımlara da takılmadan para gönderip para alabilirsiniz, ödemelerinizi bu yolla gerçekleştirebilirsiniz. Ülkeler arası para transferlerinde devlet mekanizması tarafından kontroller yapılırken Bitcoin’de bu kontrol mekanizmaları olmadan transferler gerçekleşir.

BITCOIN YORUMU

Bitcoin sisteminin tercih edilmesinin ve popülerleşmesinin en önemli nedenlerinden biri de işlemlerin gizliliğidir ve ayrıca sistemde farklı birimlerde kayıtlar tutulduğu için kaybolma şansı da yoktur. Sistemde kimin ne kadar Bitcoin’e sahip olduğu kimin ne kadar ve ne tür işlemler yaptığı gizlilik içinde yapılmaktadır. Bu gizlilik özelliği sayesinde Bitcoin hızlı bir şekilde ve çok geniş kitlelerce kabul gören bir sistem haline gelmiştir. İyi taraflarının yanı sıra vergi ödemek istemeyen ve herhangi bir yoldan kazandığı kara parayı aklama niyetinde olan insanlar için kullanılan bir sistem haline de dönüşmüştür.

KAÇ ADET BITCOIN VAR?

Bitcoin (BTC),yazılım kurgusu gereği toplamda 21 milyon adet üretilebilecek. Bitcoin'lerin tamamının 2140 yılında çıkarılmış olması bekleniyor. 18 Haziran 2020 itibariyle 18.407.856 BTC çıkarılmış görünüyor. Bu sayı arz edilebilecek toplam miktar olan 21 milyon adedin yüzde 87'sinden biraz fazlasını oluşturuyor. Bitcoin'in sınırının olması, kendisini diğer kripto paralardan ayırıyor.

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