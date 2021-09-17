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1 milyon çocuk şiddet tehdidi nedeniyle okula gidemeyecek

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BM, 1 milyon Nijeryalı çocuğun bu yıl öğrencileri hedef alan bir dizi toplu kaçırma ve saldırının ardından şiddet tehdidi nedeniyle muhtemelen okuldan uzak kalacağını söyledi.
1 milyon çocuk şiddet tehdidi nedeniyle okula gidemeyecek

BM, 1 milyon Nijeryalı çocuğun bu yıl öğrencileri hedef alan bir dizi toplu kaçırma ve saldırının ardından şiddet tehdidi nedeniyle muhtemelen okuldan uzak kalacağını söyledi.

Aralık ayından bu yana Nijerya'nın kuzeybatı ve orta eyaletlerinde suç çeteleri tarafından fidye için yapılan toplu kaçırmalarda binden fazla öğrenci kaçırıldı ve düzinelercesi ise hala esaret altında.

BM çocuk ajansı UNICEF, bu yıl Nijerya'da okullara 20 saldırı düzenlendiğini ve bin 400'den fazla öğrencinin alındığını ve 16'sının öldüğünü söyledi.

Haftalar veya aylar sonra, kırsal kamplarda korkunç koşullarda tutulduktan sonra çoğu fidye görüşmelerinden sonra serbest bırakıldı,

UNICEF yaptığı açıklamada, "Aileler ve topluluklar, okul saldırıları ve öğrenci kaçırma olayları nedeniyle çocukları sınıflarına geri göndermekten korkmaya devam ediyor" dedi.

Yetkililer 37 milyondan fazla Nijeryalı çocuğun bu ay yeni eğitim yılına başlayacağını ve tahminen bir milyonun büyük olasılıkla geri dönmeyeceğini söyledi.

Okullar geçici olarak kapandı

Bazı eyalet hükümetleri, adam kaçırma olaylarının ardından okulları geçici olarak kapattı.

Bu yıl haydut çeteleri Nijerya'nın kuzeybatısındaki okulları hedef alarak öğrencileri kaçırdı ve çocuklar fidye müzakeresi yapılırken ormandaki saklanma yerlerinde tutuldu.

Ordunun haydut kaçırma çetelerine karşı bir saldırı başlattığı kuzeybatı Zamfara Eyaletinde yaklaşık iki hafta önce kaçırılan yaklaşık 70 öğrenci bu hafta serbest bırakıldı.

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