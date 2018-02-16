  • BIST 116.511
  • Altın 162,997
  • Dolar 3,7401
  • Euro 4,6583
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

1 yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'e tahliye

»
1 yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'e tahliye
Başbakan Binali Yıldırım, Alman mevkidaşı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Yücel için, "Umarım kısa sürede serbest kalır" demişti

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "terör propogandası yapmak" iddiasıyla bir yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında tahliye kararı verildi. 

İstanbul Başsavcılığı tarafından Deniz yücel hakkında 18 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Yücel hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, Yücel'in tahliyesine karar verdi.

Başbakan Binali Yıldırım ile Alman mevkidaşı Angela Merkel, bir yıl boyunca iddianamesiz bir şekilde cezaevinde tutulan Deniz Yücel'in durumunu görüşmüştü. Yıldırım, daha sonra Alman ARD televizyonunda katıldığı Tagesthemen programında "Ümit ederim kısa sürede serbest kalmış olur. Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim" demişti.

Tahliye haberini, ilk olarak Yücel'in avukatı Veysel Ok, sosyal medya hesabında duyurdu. Ok'un “Ve nihayet müvekkilim Deniz Yücel hakkında tahliye kararı çıktı” mesajını, Die Welt gazetesi de doğruladı. 

"Anlaşma yapmadık"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman gazetesi Die Welt'in muhabiri Deniz Yücel'in tahliye olduğunu doğruladı. Die Welt'in haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Yücel'in serbest bırakılması için Türkiye ile herhangi bir “anlaşma” yapılmadığını ileri sürdü. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Der Spiegel dergisine bir süre önce verdiği demeçte, Yücel’in serbest kalması hâlinde, Türkiye’nin beklediği silah ihracatına yeşil ışık yakılabileceği mesajı vermişti.

Merkel: Deniz Yücel davası bizim için önemli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Berlin'de düzenlediği basın toplantısında "Deniz Yücel konusu çok büyük önem taşıyor. Kendisi için 1 yıldır iddianame hazırlanmadan tutuklu bulunmaktadır. Bugün tekrar bu davanın çok büyük önem taşıdığını ifade ettim" demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kardak'ta büyük gerilim Yunan botu hasar gördü13 Şubat 2018 Salı 16:43
  • 'Oğlum bak git' videosundaki çocuk yıllar sonra konuştu13 Şubat 2018 Salı 12:49
  • HDP'li Buldan ve Önder hakkında soruşturma12 Şubat 2018 Pazartesi 17:58
  • Ankara'dan ABD'ye rest: "Ya düzelecek ya bozulacak"12 Şubat 2018 Pazartesi 17:57
  • Kadir İnanır yoğun bakımda12 Şubat 2018 Pazartesi 17:56
  • Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkanı seçildi11 Şubat 2018 Pazar 18:55
  • Bozdağ'dan ABD'ye tepki: "Türkiye'yi iknaya gelmeyin"11 Şubat 2018 Pazar 18:09
  • TSK'dan Afrin açıklaması11 Şubat 2018 Pazar 18:06
  • Demirtaşsız HDP yeni eş başkan arayışında11 Şubat 2018 Pazar 13:08
  • İstanbul eski Valisi Mutlu tahliye oldu10 Şubat 2018 Cumartesi 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti