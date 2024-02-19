100 yaşındaki yaşlı adamı darp eden bakıcı teminatla serbest!

Gazimağusa’da çalıştığı Sonbahar Yaşlı Bakım Evi’nde kalmakta olan 100 yaşındaki Şaban Disko’yu rahat durmayıp, uyumadığı gerekçesiyle elleri ve ayaklarıyla ciddi şekilde darp eden H.Ö., aleyhine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Gazimağusa’da çalıştığı Sonbahar Yaşlı Bakım Evi’nde kalmakta olan 100 yaşındaki Şaban Disko’yu rahat durmayıp, uyumadığı gerekçesiyle elleri ve ayaklarıyla ciddi şekilde darp eden H.Ö., aleyhine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Gazimağusa’da çalıştığı Sonbahar Yaşlı Bakım Evi’nde kalmakta olan 100 yaşındaki Şaban Disko’yu rahat durmayıp, uyumadığı gerekçesiyle elleri ve ayaklarıyla ciddi şekilde darp eden H.Ö., aleyhine yürütülen polis soruşturması tamamlandı.

H.Ö. , dün, işlediği ciddi suçlardan ileride yargılanmak üzere teminat talebiyle mahkemeye çıkartıldı ve davaları sonuçlanıncaya değin 70 bin TL nakdi teminat karşılığında serbest bırakıldı.

Dünkü teminat duruşmasında, mahkemeye meseleyle ilgili talebi, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan meselenin tahkikat sorumlusu Hakan Özçürümez aktardı.

Tanık polis Hakan Özçürümez, zanlının, Gazimağusa’da Kali Land Bölgesi’nde Sonbahar Yaşlı Bakım Evi’nde, 15 Şubat 2023, 04.00-007.00 saatleri arsanda meydana gelen ciddi darp suçundan methaldar olduğunu hatırlattı.

Hakan Özçürümez, zanlının, çalışmakta olduğu söz konusu bakım evinde, rahat durmayıp, uyumadığı gerekçesiyle bakım evinde kalan Şaban Disko’nun başına ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca elleri ve ayaklarıyla vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini anlattı.

Özçürümez, tespitleri ışığında derdest emri gereği tutukladığı zanlı aleyhindeki soruşturmasını tamamladığını belirtti ve mahkemeden, zanlıyı uygun bir teminata bağlamasını istedi.

Huzurundaki talebi değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, zanlıyı, ileride görüşülecek davasında hazır olması için teminata bağladı.

Aysu Çakan Alakan, KKTC dışına çıkmaktan men edip tüm pasaport ve seyahat belgelerine el koyduğu zanlıyı 70 bin TL nakdi teminata bağladı.