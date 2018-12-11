12 yaşındaki bir çocuk, annesini bıçaklayarak öldürdü

Çin'de 12 yaşındaki bir çocuk, sigara içtiği için kendisini döven annesini bıçaklayarak öldürdü.

Çin'in Hunan eyaletinde, annesini bıçaklayarak öldüren çocuğun soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

Geçen hafta meydana gelen olayda, soy isminin Chen olduğu öğrenilen anne, oğlunun kendisinden 4 paket sigara çalarak içtiğini fark edince 12 yaşındaki çocuğunu dövdü.

ANNESİNİN SESİNİ TAKLİT ETTİ

Çocuk ise, annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra okuluna 'annesinin sesini taklit ederek' bir mesaj gönderdi ve hastalık izni istedi.

Ertesi sabah aileyi ziyaret eden çocuğun dedesi ise, 12 yaşındaki katili küçük kardeşiyle salonda oynarken buldu. Çocuk, annesini soran dedesine, annesinin şehir merkezine gittiğini söyledi.

Durumdan şüphelenen dede, yatak odasını kontrol ettiğinde ise kızının kanlar içindeki bedeniyle karşılaştı.

Global Times'a konuşan bir avukat, 14 yaşın altında olduğu için çocuğun yargılanamayacağını, babasının gözetimi altında tutulacağını açıkladı.

'BENİ OKULDAN ATAMAZLAR, DEĞİL Mİ?'

Yaşanan cinayetin ardından polisle birlikte olay yeri incelendi. Ancak, çocuğun olay yeri incelemesinde ve sonrasında aile bireyleriyle kurduğu diyaloglardaki soğukkanlılığı dikkat çekti.

"Geleceğin ne olacak?" diye soran akrabalarından birini "Beni okuldan atamazlar, değil mi?" diye cevaplayan çocuğun, "Anneni öldürmenin yanlış olduğunu bilmiyor musun?" diye soran amcasını ise 'omuzlarını silkerek' "Annemi öldürdüm, başkasını değil" ifadeleriyle cevapladığı öğrenildi.

Öte yandan, sigara bağımlılığının yanında cep telefonu bağımlısı olduğu da öğrenilen çocuğun, bazı gece yarıları odasında yürüyerek çığlık attığı da öğrenildi.

Küçük çocuğun psikolojik problemleri olduğu düşünülüyor.