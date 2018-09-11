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1,379 milyarlık nüfus az geldi: Çin, nüfusunu artırmak için harekete geçti

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Nüfusu bu yıl sonunda 1 milyar 415 milyona çıkması beklenen Çin'in, 40 yıl sonra ülkede çocuk sahibi olmaya yönelik sınırlamaları tamamen kaldırmaya hazırlandığı öne sürülüyor.
1,379 milyarlık nüfus az geldi: Çin, nüfusunu artırmak için harekete geçti

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Sağlık Komisyonu'nun aile planlamasından sorumlu üç daireyi feshetmesinin bu hazırlığın en güçlü işaretlerinden biri olarak değerlendirildiğini yazdı.

Sağlık Komisyonu, feshedilen üç dairenin yerine "Nüfus izleme ve aile kalkınması" adlı bir birim oluşturulduğunu açıkladı. Yeni dairenin görevi "doğum politikalarının iyileştirilmesi" olarak açıklandı.

Gazeteye göre, nüfüsun hızla yaşlanması ve düşük doğum oranları Çin'i aile planlamasına getirdiği sınırlamaları gözden geçirmeye itti.

Çin son beş yılda tek çocuk politikasını aşamalı olarak kaldırdı. Bu politika yüzünden milyonlarca kadının kürtaja zorlandığı ya da kendisini kısırlaştırdığı belirtiliyor.

Ülkede şimdi her aileye iki çocuk yapma izni veriliyor.

Ancak özellikle eğitim ve konut fiyatlarının yüksek olması nedeniyle birçok aile, ikinci çocuklarını yapmak istemiyor.

'Mutlu aile: Anne-baba ve üç domuzcuk"

Geçen hafta yayımlanan bir yasa taslağında aile planlanmasına yönelik atıflar tamamen kaldırılmıştı.

Domuz Yılı için hükümetin bastırdığı pullarda, üç çocuklu mutlu bir domuz ailesi resmediliyor.

Sağlık Komisyonu, Mart'ta resmi adından aile planlamasını silmişti.

Bloomberg Mayıs ayındaki bir haberinde ailelerin çocuk yapmasını engelleyen sınırlamaların bu yılın sonuna kadar kaldırmayı planladığını duyurmuştu.

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