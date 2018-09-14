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14 yaşındaki çocuğun ölümünde “bayılma oyunu” şüphesi

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6 Eylül'de ölü bulunan 14 yaşındaki bir çocuğun "boğulma oyunu" ya da "bayılma oyunu" gibi isimlerle anılan bir "oyun" yüzünden hayatını kaybettiğinden şüpheleniliyor.
14 yaşındaki çocuğun ölümünde “bayılma oyunu” şüphesi

İtalya'nın Milano kentinde 

Odasında asılı halde bulunan Igor Maj isimli çocuğun intihar gibi görünen ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada bilgisayarı ve cep telefonunun incelenmesi sonucunda "bayılma oyunu" ile ilgili internet sitelerine girdiği belirlendi.

Bayılma oyunu (blackout game), boğulma oyunu (choking game) gibi isimlerle anılan bu oyunu oynayanların bir süreliğine nefeslerini keserek kendinden geçmeyi amaçladığı belirtiliyor. Oyuna katılanlar, ikinci bir kişinin yardımıyla ya da kemer, halat, kablo gibi malzemelerle kendi kendilerine boğazlarına baskı uygulayarak beyne oksijen akışını bir süreliğine durduruyor. Oyunun aşamaları ilerledikçe bu süre gittikçe artırılıyor.

Oyunu oynayanların uyuşturucu etkisine benzer bir hali yasa dışı madde kullanmadan yaşamayı amaçladığı belirtiliyor. Ancak çoğu çocuk ve gencin bu eylemin ölümcül olabileceğinin ya da beyne ciddi hasar verebileceğinin bilincinde olmadığı tahmin ediliyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre Milano'da hayatını kaybeden çocuk, bayılıp daha sonra geri ayılmanın amaçlandığı 5. aşamaya gelmişti.

'Oyuna zorlanmış da olabilir'

Savcılık, intihara teşvik suçlamasıyla soruşturma açtı ve Igor Maj'ın bu oyunla ilgili girdiği sitelere erişim engeli getirildi. Savcılık, çocuğun bu oyuna zorlanmış olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.

Igor Maj'ın anne babası da bir açık mektup yayımlayarak tüm aileleri "Çocuklarınızın sizinle her şeyi konuşabileceğini bilmelerini sağlayın. Biz Igor'a böyle yaptığımızı düşünüyorduk ama yeterli olmadı. Siz daha fazlasını yapmaya çalışın" diye uyardı. Baba Ramon Maj, Facebook'a yazdığı mesajda da "Bildiğimiz her tehlike hakkında, alkol, uyuşturucu, motosiklet, tehlikeli atlayışlar hakkında onunla konuşmuştuk. Ama bundan bahsetmemiştik, böyle bir şeyi hayal bile edemezdik" dedi.

İtalyan basını, Igor Maj'ın oynadığı tahmin edilen "bayılma oyununun" (blackout game) çocuk ve gençler arasında yaygın olduğunu belirtiyor ancak bu tür oyunları oynayanların ve bu nedenle ölenlerin sayısı net olarak bilinmiyor. ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin 1995-2007 yılları arasındaki medya verilerine dayanarak yaptığı analize göre "boğulma oyunu" ya da "bayılma oyunu" diye anılan bu oyun yüzünden hayatını kaybettiği belirlenenlerin yaş ortalaması 13.3 ve yüzde 86.6'sı erkek.

Uzmanlar bu tür oyunlar oynayan çocuklardaki belirtiler arasında boyunda izler, gözlerde kanlanma, şiddetli ve sık baş ağrıları, yüz ve yanaklarda kırmızı ya da mor benek şeklinde iç kanama belirtilerini de sayıyor. Ebeveynlerin ve çocuklardan sorumlu diğer yetişkinlerin bu belirtilere karşı uyanık olması çağrısı yapılıyor.

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