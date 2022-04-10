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165 eseri bir araya getiren dört kişisel sergi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açılacak

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan 165 eseri bir araya getiren dört kişisel sergi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 15 Nisan Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açılacak
165 eseri bir araya getiren dört kişisel sergi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan 165 eseri bir araya getiren dört kişisel sergi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 15 Nisan Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açılışını yapacağı sergiler Kırgız sanatçılar Kubanychbek İbragimov, Asein Dzhumabekov ve Kadyr Bekov'a ait üç ayrı kişisel resim sergisi ile sanatçı İsmail Gündoğan’ın “Kuş” temalı kişisel heykel sergisinden oluşuyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan eserlerden oluşan dört önemli kişisel sergi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 15 Nisan Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açılacak. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda, saat 17.00’da düzenlenecek açılışla sanatseverlerin beğenisine sunulacak sergilerin üçü Kırgız sanatçılar Kubanychbek İbragimov, Asein Dzhumabekov ve Kadyr Bekov’un kişisel resim sergilerinden oluşuyor.

Kubanychbek İbragimov’un kişisel resim sergisi "Kaktüsler Arasındaki Ev" 40 eserden, Asein Dzhumabekov’un kişisel resim sergisi “Renklerin Sihri” 50 eserden, Kadyr Bekov’un kişisel resim sergisi “Renklerin Melodisi” ise 60 eserden oluşuyor. Üç sanatçının kişisel resim sergileri toplamda 150 eseri sanatseverlerle buluşturacak. Sanatçı İsmail Gündoğan’ın muhteşem bir el işçiliği ile metalden şekillendirdiği 15 kuş heykelini bir araya getiren "Kuş" adlı heykel sergisi de açılışı yapılacak bir diğer sergi. Toplamda 165 eşsiz eseri bir araya getirecek olan dört sergi, Nisan ayı boyunca ziyarete açık olacak.

Dünyaca ünlü sanatçıların eserleri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde!

Her üçü de Kırgızistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği Sanatçılar Birliği üyesi olan Kubanychbek İbragimov, Asein Dzhumabekov ve Kadyr Bekov, bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası sergide yer aldı. 47 yaşındaki İbragimov’un eserleri 2015’te İtalya’da Imago mundi Luciano Benetton Koleksiyonu’nda; 2016’da ise Çin’de düzenlenen karma sergide yer aldı.

62 yaşındaki Asein Dzhumabekov’un eserleri ise aralarında Rusya, Almanya, İran, ABD, Güney Kore gibi ülkelerin de yer aldığı pek çok ülkede düzenlenen kişisel ve karma sergilerle dünya ile buluştu.

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66 yaşındaki Kadyr Bekov’ın eserleri de Kırgız Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Hollanda, ABD, Brezilya, Güney, Kore, Çin'de özel koleksiyonlarda yer alıyor.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlene pek çok sergiye eserleri ile katılan 30 yaşındaki genç sanatçı İsmail Gündoğan ise 2019’dan bu yana çalışmalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam ediyor. Daha önce metali ustaca işleyerek yaptığı gemi modelleri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sergilerinde yer alan Gündoğan, bu kez metale şekil vererek oluşturduğu kuş figürleri ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

165 eseri bir araya getirecek olan "Kaktüsler Arasındaki Ev", “Renklerin Sihri”, “Renklerin Melodisi” ve “Kuş” sergileri ile birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından açılan sergi sayısı ise 406’ya ulaşacak. 

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