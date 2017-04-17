17 Nisan Pazartesi Günlük Burç Yorumları

17 Nisan Pazartesi günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun bir hafta sonu geçirdiniz. Yorgunsunuz ama içiniz rahat. İşyerinde bugün sizi yoracak bir durum yok, haftalık planlar için bolca zaman. İyi bir çalışma programı sizi yeni yerlere taşıyabilir, motivasyonunuzu yüksek tutun. Bugün sizi bekleyen bir dizi ziyaret de var, ertelemeyin çünkü uzun zamandır onların gözü yolda. Maddi konular halen hassasiyetini koruyor.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Siz kararınızı verdiniz, sonuçlarını da kaldırabilirsiniz. Hayat devam ediyor. Çalışma hayatınızdaki konular bugün gündeminize taşınabilir. Uğraştığınız işlere başkalarını da katmak isteyebilirsiniz. Bu sizin başarınıza olumlu etki edecektir. Sayılarla aranız iyi değil evet ama ödemeleriniz giderek birikti. Artık ilgilenseniz iyi olur. Dikkatsizlikleriniz canınızı sıkacağa benziyor. Sosyal konularla ilgilenerek kafanızı dağıtmak size iyi gelecektir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son zamanlardaki rehavetiniz atmanın zamanı geldi. Kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz uğraşlar bugün sizi bekliyor. Arkadaşlarınızla buluşup paylaşımda bulanacağınız zamanlar içindesiniz. Öğle saatlerinde iş konularında ciddi kararlar alabilirsiniz. Bazı konularda yeniden harekete geçip, toparlanmak isteyebilirsiniz. Partneriniz sizden biraz ilgi bekliyor ihmal etmeyin.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde kriz yaratan durumlarla karşılaşabilirsiniz ve bu durum sizi sarsabilir. Ancak zekanızla bu sürecin üstesinden gelebilirsiniz. Bir süredir duygusal olarak da yıprandığınızı hissediyorsunuz. Tüm bunların sizi alt etmesine izin vermeyin. Yakında yepyeni bir hayat sizi bekliyor. Öğle saatlerinde ortaklı konularla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Parasal konularda karar vermeden iki kez düşünün.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İhmal ettiğiniz aşk hayatınızdan alarm sesi geliyor. Partnerinizle ilgili konularla daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularınızda aksayan işlere yeniden başlamak ve tamamlamak isteyebilirsiniz. Bu işinize olumlu etki de yapacaktır. Bugün fikirlerinizi güçlü bir şekilde savunacağınız bir gün. Siz doğru yerdesiniz, sözlerinizi korkmadan ifade edin. Romatizmalarınız bu havaları seviyor, dikkat!

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün keşfetme arzusuyla bir sürü şey öğrenmek isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak ve gelecek hayalleriniz için yeni hedefler koymak isteyebilirsiniz. Gün içinde uluslararası konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Uğraştığınız konularda ciddi kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu sizi yeniden harekete geçirebilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal konularda keyfiniz yerinde. Beklentiniz karşılık verdi. Şimdi gelecek beklentilerinizle ilgili konularda yeni sorumluluklar almak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla planlar yapabilirsiniz. Öğle saatlerinde uğraştığınız konularla ilgili kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Dikkatiniz size yeni yatırımlar sağlayacak.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızdaki sağlam yürüyüşünüz devam ediyor. Sevdikleriniz sizin sıcaklığınızla huzur içindeler. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızın yoğunlaştığı bir gündesiniz. Aldığınız sorumluluklar sizi karar aşamasına getirebilir. Üstlerinizle iletişiminiz öne plana çıkabilir. Hedeflerinize ulaşmak için başkalarından daha fazla destek almak isteyebilirsiniz. Bugün inandığınız fikirleri savunmak için istek duyacağınız zamanlar var.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde başlayan aksaklıklar gün boyu devam edeceğe benziyor. Haftaya kötü başladınız ama onu tersine çevirmek sizin elinizde. Bugün önünüze gelen fırsatları kaçırmayın. Alacağınız kararları öğleden önce almanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkacaktır. Sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yeni planlar yapmak için fırsatlarınız olacaktır.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün boyu birçok konuda aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Bilmediğiniz ve gizli kalan konular gündeminizi meşgul edebilir. Karar vermeniz gereken konularda dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yaşayacağınız içsel süreçler farkındalığınızı arttırabilir. Arkadaşlarınızla görüşmek ve beklentileriniz hakkında konuşmak size iyi gelecektir. Sağlığınızla ilgilenmeyi ihmal etmeyin.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizin mutluluğu sizin mutluluğunuz demek. Özgürlüğünüze düşkünsünüz ama sosyal konulardan uzak değilsiniz. Bu sabah hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İletişimden kaynaklı aksaklıklar keyfinizi kaçırmasın. İlerleyen zamanlarda cüzdanınızla ilgili konularla meşgul olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler keyfinizi yerine getirecektir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni başlangıçlar için yeni bir hafta başlıyor. Partnerinizin size sürprizleri olabilir. Maddi konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili kararlar alacağınız zamanlar var. Yeteneklerinizi sorumlu olduğunuz konularda kullanmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. İlerleyen zamanlarda kişisel konular daha fazla önem kazanabilir.