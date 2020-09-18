18 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 18 EYLÜL 2020: ALTIN DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, ?

Haberimizden, 18 Eylül 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

Alış: 3.157,60

Satış: 3.175,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.131,00

Satış: 3.178,00

GRAM ALTIN

Alış: 473,32

Satış: 473,47

YARIM ALTIN

Alış: 1.532,60

Satış: 1.553,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 768,70

Satış: 777,50

TAM ALTIN