18.İpek Koza Günleri yoğun katılım ile devam ediyor

Girne Belediyesi’nin, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde 18’incisini düzenleyeceği Kıbrıs İpek Koza Günleri bu gün son buluyor.

Bu yıl deprem felaketi nedeniyle sahne performanslarına yer verilmeyen Kıbrıs İpek Koza Günleri, Kıbrıs’ta İpek böcekçiliği tarihi , ipekböceği yetiştiriciliği , ipek koza el işi sanatı üretim çalışmaları , konulu söyleşilerin yanı sıra , şiir müzik dinletisi , seramik ve ipek koza el işi üretimi canlı performansları, gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kıbrıs İpek Koza Günleri’nin açılışında konuşan, Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Kıbrıs İpek Koza Günleri'nin, ülkenin önemli değerleri ipek koza işçiliği, ipekböceği yetiştiriciliği ve dut ağaçlarının, yaşatılması amacıyla düzenlendiğini anımsatarak, deprem nedeniyle etkinliğin bu yıl İpek Koza Günleri adıyla gerçekleşeceğini dile getirdi.

Küresel ısınmanın etkileriyle birlikte ülkede dut ağaçlarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Sahir, kültürümüze ait önemli bir değer olan İpek koza işçiliğinin, sahiplenilmesi ve organizasyonun uluslararası boyuta taşınması gerektiğine dikkat çekti.

ENGİN: “AMAÇ BİLİNÇ GELİŞTİRMEK”

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, organizasyonun, Kıbrıs el sanatları ve kültürünün en önemli değerlerinden olan ipek böcekçiliği, ipek koza el sanatlarının yaşatılması, yaygınlaştırılması, dut ağaçlarının korunması yeni fidanların hayat bulmasına yönelik bilinç geliştirmek hedefiyle düzenlendiğini anımsatarak, ülkede ipek koza işçiliğine ilginin artması ve bu kültürün geleceğe aktarılmasına katkı sağlanmasının sevindirici olduğunu belirtti.

ŞENKUL: “ÖZVERİ VE UĞRAŞ İLE BUGÜNLERE GELDİ”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ise ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek koza işlerinin bugüne kadar varlığını sürdürse de, ciddi ekonomik değere dönüştürülemediğini belirterek, dünyada el emeği el işlerinin değer bulması açısından ciddi çalımalar yapıldığını anımsattı.

İpek koza işleri gibi Kıbrıs kültürüne ait birçok değerli el işinin bugüne kadar geri planda kaldığını dile getiren Şenkul, bu değerlerin, geleneklerin, kadın kooperatifleri, çevre ve kültür dostu insanların özverili uğraşlarıyla bugüne kadar ayakta kaldığını anlattı.

TATAR: "KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, etkinliği düzenleyen herkesi kutlayarak, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını, kültürüne, eski gelenek görenek örf ve adetlerine sahip çıkarak sürdürdüğünü dile getirdi.

Bir toplumun varlığını sürdürmesinin teminatının üretim olduğunu vurgulayan Tatar, endüstri ve sanayinin gelişmesiyle ipekböceği yetiştiriciliği ipek koza işleri gibi geleneksel üretimlerin ihmal edildiğini kaydetti.

Bu günlerde, tekrar ipek böceği ve onun ürünü olan koza el işlerinden ekonomik ürün yetiştirebilmek için yeniden çalışmalar yapıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hayata geçen yeni bir projeyle Kuzey Kıbrıs’ta ipekçiliğin yeniden geliştirilmesi ve bu geleneğe sahip çıkılarak yaşatılması için bir çalışma başlatıldığını anımsattı.

Girne Belediyesi bu yıl, vatandaşların etkinliğe katılımını kolaylaştırmak için, bu yıl 10.00-20.00 saatleri arasında Baldöken Otoparkıyla Beylerbeyi arasında toplu taşıma olanağı sağlamasıyla, etkinliğe yoğun bir katılım sağlandı.

Vatandaşlar ve stant kuran üreticiler de Kıbrıs İpek Koza Günleri etkinliğiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Kıbrıs’ta ipek böcekçiliği tarihi, ipekböceği yetiştiriciliği, ipek koza el işi sanatı üretim çalışmaları, konulu söyleşilerin yanı sıra, şiir müzik dinletisi, seramik ve ipek koza el işi üretimi canlı performansları, gibi etkinlikler yer alacağı etkinlik boyunca, açılan stantlarda da Kıbrıs’a özgü çeşitli el sanatları ve yiyecek içecek satışı da yapılacak.

İpek Koza günleri Pazar akşam 19.00da sona erecek.