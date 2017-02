2 Şubat 2017 Burç Yorumları

Koç Burçları ve yükselen burçları Koç Burcu olanlar, 02 Şubat 2017 Koç Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Koç Burçları, Perşembe günü geçmişe dönük düşüncelerinin kendilerini esir almasını engellemeye çalışarak zaman harcayabilirler. Kafanıza takılan ve hesaplaşamadığınız ne varsa gün içerisinde sürekli aklınıza gelecek sevgili Koç Burçları. Tüm bunlardan sıyrılıp kendinizi günlük hayatın akışına adapte etmeye çalışsanız da bunu yapmakta zorlanacaksınız. Hafta sonunun yaklaşıyor olmasıyla birlikte kendinizi oldukça yorgun hissediyorsunuz sevgili burclar.net okuyucuları. Bu nedenle insanların içinde çok fazla bulunmak istemeyeceksiniz ve kendi kabuğunuza çekilmeyi tercih edeceksiniz. Ancak gün içerisinde yapılması gereken işlerinize motive olmanız açısından ve aynı zamanda da insan ilişkilerinizin de işinizin bir parçası olmasından dolayı kendinizi soyutlamanız kesinlikle olumlu bir şekilde sonuçlanmayacaktır sevgili Koç Burçları. Elinizden geldiğince dış dünyayla irtibat halinde bulunmaya çalışın. Geçmişinizde değil bu anda yaşamak zorunda olduğunuzu unutmayın. 02 Şubat 2017 gününe ait Koç Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Koç burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. Boğa Burçları ve yükselen burçları Boğa Burcu olanlar, 02 Şubat 2017 Boğa Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Boğa Burçları, Perşembe günü aşk yaşantısıyla ilgili kafa karışıklıklarını gözden geçirmek isteyecekler. Birlikteliğinizi sorgulamaktan ve aranızdaki meseleleri irdelemekten çok fazla hoşlanmasanız da hoşunuza gitmeyen şeyleri ortadan kaldırmak için birkaç adım atmanız gerektiğini düşüneceksiniz. Sizin için en önemli şeylerden biri karşınızdaki kişiyle aranızda kurduğunuz güven ilişkisidir. Eğer bu konuda bir aksaklık olduğunu hissediyorsanız iplerin kopmasına çok uzun zaman kalmadığını düşünürsünüz sevgili burclar.net okuyucuları. Hem başka bir insanla birlikte bir hayat kurabilmek hem de aynı zamanda kendi değerlerinizden ödün vermemek adına kendinizi biraz fazla yıpratabilirsiniz. Karşınızdaki kişiyle baş başa kalıp sakince olanlar üzerine konuşmak belki de sizin çok zor gördüğünüz çözümleri kolaylaştırabilir sevgili Boğa Burçları. Bunun için de açık yürekli davranmalı ve kendinizden kesinlikle ödün vermemelisiniz. Karşınızdaki kişi de sizinle aynı durumda olabilir. 02 Şubat 2017 gününe ait Boğa Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Boğa burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. ikizler Burçları ve yükselen burçları ikizler Burcu olanlar, 02 Şubat 2017 ikizler Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; İkizler Burçları, Perşembe günü maddi işlerde günlük düşünceler içinde olsalar da aslında daha uzun vadeli planlar yapmaları gerektiğinin farkına varacaklar. Çok fazla emek verseniz de elinize geçen paranın ihtiyacınız kadar olmadığını fark ediyorsunuz. Bu nedenle bununla ilgili yöntemlerinizi gözden geçirmek için uygun bir gün olabileceğini düşüneceksiniz. Elbette ki her zaman yaptığınız gibi garantici davranmanız faydalı olacaktır sevgili burclar.net okuyucuları. Bu düşüncelerle atacağınız adımlar sizin için oldukça olumlu sonuçlar doğuracaktır ve bu sayede tahmin edemeyeceğiniz kadar maddi refaha ulaşabileceksinizdir. Duygusal olarak kendinizle ilgili çözümlemeniz gereken ciddi meseleler olduğunun farkında olsanız da bunları sürekli erteliyorsunuz. Ancak insanların içine çıktıkça size bunu hatırlatan birçok olayla karşılaşıyorsunuz. Bugün yaşayacağınız bir olayın bunu tetiklemesi sonucunda da duygularını daha fazla arka plana atmamaya karar vereceksiniz. 02 Şubat 2017 gününe ait ikizler Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm İkizler burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. Yengeç Burçları ve yükselen burçları Yengeç Burcu olanlar, 02 Şubat 2017 Yengeç günlük burç yorumu şu şekilde; Yengeç Burçları, Perşembe günü hafta sonunun yaklaşıyor olmasıyla birlikte kendilerini oldukça neşeli ve enerjik hissedecekler. Bugün karşınıza ne çıkarsa çıksın sizin olaylara olumlu bakışınız sayesinde her şey kolaylıkla çözüme kavuşacak. Her zaman bu kadar pozitif bir yapıya sahip olmadığınız için bugünkü tavırlarınız insanları biraz şaşırtabilir. Ancak olumlu anlamda insanların ilgisini çekeceksiniz. Aşk yaşantınız hayatınızın odak noktasını oluşturuyor sevgili burclar.net okuyucuları. Sevildiğinizi hissetmek ve güvende olduğunuzdan emin olmak istiyorsunuz. Hayatınızdaki kişinin sizin için her şeyi yapabileceğinden emin olmak size kendinizi iyi hissettiriyor. Geleceğiniz için tereddüt etmeden karar verebilmenizin en önemli etkenlerinden biri de bu durumdur. İş ve arkadaş ortamınızda duygularınızı insanlarla paylaşmak için sabırsızlanacaksınız. Değer verdiğiniz insanlarla mutluluğunuzu paylaşmanın onu arttırdığını düşünüyorsunuz. 02 Şubat 2017 gününe ait Yengeç Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Yengeç burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . . Aslan Burçları ve yükselen burçları Aslan Burcu olanlar, 02 Şubat 2017 Aslan Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Aslan Burçları, Perşembe günü her anlamda bir iyileşmenin adımlarını atacaklar. Üzerinizde geçmişinizin ve yaşadığınız kötü olayların yüklerini taşıyorsunuz. Bugün bunlardan sıyrılabilmek için elinize bir fırsat geçecek. Duygusal olarak kendinizi nasıl rahat hissedebileceğinizi çözümlemeye çalışırken bir yandan bedensel olarak kendinizi rahatlatmanın yollarını da arıyorsunuz sevgili burclar.net okuyucuları. Aslında her ikisinin de birbiriyle bağlantılı olduğunu kendinize hatırlatmalı ve buna yönelik çözümler bulmaya çalışmalısınız. Sakin bir ortamda yürüyüşe çıkmak sizin için iyi bir çözüm olabilir sevgili Aslan Burçları. Hayatınızda çoğu zaman anı yaşamak yerine takıntılarınızla ve günlük meşguliyetlerle vakit harcıyorsunuz. Yalnızca keyif almaya ve hesap yapmadan zaman geçirmeye de ihtiyacınız olduğunu unutmamalısınız. İş ortamınızda etrafınızda çok fazla dolanan insanlara karşı her zamankinden dikkatli olmalısınız. 02 Şubat 2017 gününe ait Aslan Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Aslan burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . . Başak Burçları ve yükselen burçları Başak Burcu olanlar, 02 Şubat 2017 Başak Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Başak Burçları, Perşembe günü gelecekle ilgili ciddi planlamalar yapmak isteyebilirler. Hafta sonuna yaklaşırken iş yoğunluğunu üzerinizden atmış olmanın verdiğini rahatlıkla kendinize ve planlarınıza vakit ayırma fırsatı bulabileceksiniz sevgili Başak Burçları. Geleceğinize doğru bakarken bir yandan da geçmişinizle ilgili anılarınızın canlandığını hissediyorsunuz. Bazıları ders almanız açısından iyi gelse de bazı anılarınızı hatırlamak sizin için oldukça can sıkıcı bir hal alabilir sevgili burclar.net okuyucuları. Elbette ki bunlarla vakit harcamayı bırakıp kendinize ve hayallerinize odaklanmanız gerekiyor. Çevrenizdeki insanların desteğine ihtiyaç duysanız da kimsenin sizin için yeterince güvenilir olamayacağını düşünüyorsunuz. Bunun nedeni ise genel olarak insanlara olan inancınızı kaybetmiş olmanızdır sevgili Başak Burçları. Fakat şunu bilmelisiniz ki bütün hayatınızı insanlardan kendinizi soyutlayarak geçiremezsiniz. 02 Şubat 2017 gününe ait Başak Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Başak burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . . Terazi Burçları ve yükselen burçları Terazi Burcu olanlar, 02 Şubat 2017 Terazi Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Terazi Burçları, Perşembe günü hafta sonuna doğru kendilerini yorgun ve desteklenmeye muhtaç hissedebilirler. Kalabalıkların içerisinde kendinizi güçsüz ve yalnız hissediyorsunuz. Size kendinizi iyi hissettirecek insanlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Fakat herkese güvenemediğiniz için de yalnız kalmaktan başka çarenizin olmadığını düşünüyorsunuz. Sizi bu düşüncelerinizden kurtaracak biri bugün karşınıza çıkacak ve hayatınızın bu sıkıntılı anlarından kısa sürede kurtulabileceksiniz sevgili burclar.net okuyucuları. Kendinizi var edebilmek için çalışıp çabalayarak kendinize iyi kötü bir hayat kurduğunuzu düşünüyorsunuz ve bu hayatı seviyorsunuz. Ancak hala değiştirmeniz ve emek vermeniz gereken şeyler olduğunu düşündüğünüz için insanların görüşlerini de dikkate alarak ilerlemeye çalışıyorsunuz sevgili Terazi Burçları. Gün sonuna doğru insan içine karışabilir ve özgüveninizin tekrar yükseldiğini hissedebilirsiniz. 02 Şubat 2017 gününe ait Terazi Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Terazi burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . . Akrep Burçları ve yükselen burçları Akrep Burcu olanlar, 02 Şubat 2017 Akrep Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Akrep Burçları, Perşembe günü duygusal açıdan yoğun bir gün geçirebilirler. Etrafınızla çok ilgili olacağınız vakitler geçireceksiniz. Yalnızca kendi hayatınızda olup bitenlere bakıp kendinizi etrafınızdan ve diğer insanların sorunlarından soyutlamayı asla beceremiyorsunuz. Bunun yanında bir ortamda olumsuz duygular yüksekse bundan duygusal olarak çok fazla etkileniyorsunuz ve kendi içinize kapanmaya başlıyorsunuz sevgili burclar.net okuyucuları. Ancak bu şekilde kaçarak hiçbir şeyin çözülmediğini de biliyorsunuz. Aslında elinizden gelecek ve ufak çabalarınızla yapabileceğiniz yardımlardan kaçınmak istemiyorsunuz. Yalnızca kendi psikolojinizi sağlam tutma derdindesiniz. Bugün kendinizi aşıp insanlarla paylaşmanın, onlara yardımcı olmanın tadına varacaksınız sevgili Akrep Burçları. Geçmişinizde yaşadığınız acılar aklınıza gelse de dostlarınızla birlikte oldukça bu acının azaldığını göreceksiniz. 02 Şubat 2017 gününe ait Akrep Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Akrep burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . Yay Burçları ve yükselen burçları Yay Burcu olanlar, 02 Şubat 2017 Yay Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Yay Burçları, Perşembe günü ailevi ilişkileri güçlendirmeye önem verecekler. Hafta içi iş yoğunluğundan ve rutin işlerden dolayı sürekli ertelediğiniz birçok işinizi yapmak için yoğunluğun azaldığı bugünü tercih edeceksiniz. Bu işlerin içinde elbette ki en önemlisi ailenize ve sevdiklerinize ayıracağınız vakit olacaktır. Kendinizi iyi hissetmek için onlarla birlikte olmaya sevildiğinizi hissetmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Ne kadar yoğun olursanız olun bunun değerini biliyorsunuz ve hiçbir zaman birlikte vakit geçirmeyi ihmal etmiyorsunuz sevgili burclar.net okuyucuları. Birlikte olduğunuz kişinin maddi sorunlarının olduğunu fark edeceksiniz. Bu noktada ona maddi olarak destek olamasanız da hem duygusal olarak desteğinizi esirgemeyeceksiniz hem de sorununu çözmesi için yöntemler bulmasında ona yardımcı olacaksınız. İş yaşantınızdaki yükselişinizle ilgili geri dönüşler alacaksınız ve bu sayede maddi anlamda da rahatlamanızın yolu açılacak. 02 Şubat 2017 gününe ait Yay Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Yay burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . . Oğlak Burçları ve yükselen burçları Oğlak Burcu olanlar, 02 Şubat 2017 Oğlak Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Oğlak Burçları, Perşembe günü romantik duyguların etkisi altında bir gün geçirecekler. Hayatınıza değer katan şeylerin hepsini gözden geçirmenize neden olacak olaylar yaşayabilirsiniz. Bunların en başında sevdiğiniz kişiyle birlikte geçireceğiniz vakitler yer alıyor olacak. Her ne kadar bütün hayatınız boyunca kendi kendinize yetmiş olsanız da sevildiğinizi hissetmeye ve arkanızı yaslayabileceğiniz birinin varlığına ihtiyaç duyuyorsunuz sevgili burclar.net okuyucuları. Zor zamanlar yaşamış olsanız da tüm bunların üstesinden gelmeyi başarmış olduğunuz için artık kendinizi çok daha güçlü hissediyorsunuz. Hayatın gerçeklerinin farkındasınız ve yaşadığınız hayata her gün şükrediyorsunuz. Bugün karşınıza sizi zorlayacak bazı engeller çıkabilir sevgili Oğlak Burçları. Bu konuda sorumluluğunuz altında olan kişiler için çok daha fazla dikkatli davranmak isteyeceksiniz. Maddi anlamda sıkıntıya girmemek için bugün vereceğiniz kararlarda daha temkinli olmanızda fayda var. 02 Şubat 2017 gününe ait Oğlak Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Oğlak burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . . Kova Burçları ve yükselen burçları Kova Burcu olanlar, 02 Şubat 2017 Kova Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Kova Burçları, Perşembe günü çevrenin etkisinden kendilerini kurtarabilmekte güçlük çekebilirler. Diğer insanların sizinle ilgili düşüncelerini göz önünde bulundurarak hareket ettiğinizde kendiniz gibi olamıyorsunuz. Kendinize başkalarının gözünden bakmak yerine bu etkilerden kurtulmak için uzaklaşmak isteyeceksiniz. Size kendinizi iyi hissettirmeyen insanlarla birlikte olmaktansa elbette ki yalnız olmayı tercih ediyorsunuz sevgili burclar.net okuyucuları. Bu sayede aslında kendinizi ne kadar gereksiz sıkıntıların içine soktuğunuzu fark edeceksiniz ve içinizdeki neşeyi tekrar bulacaksınız. Yakınınızda sizi seven insanlar da sizdeki bu değişimin farkına varacaklar. Duygularınızı kontrol edebildiğiniz ölçüde çevrenizdeki insanların sizi etkilemesini de engellemiş olacaksınız sevgili Kova Burçları. Düşüncelerinizden emin olabilmek için sevdiklerinize inanmayı tercih edebilirsiniz. Size kendinizi kötü hissettiren etkilerden tamamen kurtulmalısınız. 02 Şubat 2017 gününe ait Kova Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Kova burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . . Balık Burçları ve yükselen burçları Balık Burcu olanlar, 02 Şubat 2017 Balık Burcu günlük burç yorumu şu şekilde; Balık Burçları, Perşembe günü hayatın yükünü çok fazla üzerlerinde hissedebilirler. Ancak bu kötü anlamda bir yük olmayacaktır. Geleceğinize dair önemli adımlar atarken birçok sorumluluğunuzu yerine getirmeniz gerekecek ve bu elbette sizi biraz yoracak. Ancak siz kendinizi oldukça enerjik hissedeceksiniz. Yorulsanız da bunu görmezden gelerek işinize devam edeceksiniz sevgili burclar.net okuyucuları. Sevdiğiniz kişilerle bir araya gelmek ve yüreğinizin en derinlerindeki duygularınızı anlatmak isteyeceksiniz. Size değer veren insanların sizinle ilgili düşüncelerini de önemseyeceksiniz. Romantik ilişkinizde kendinizi her zaman güvende mutlu hissettiniz sevgili Balık Burçları. Bugün ise özellikle onun sizin için ne kadar çalıştığını ve size nasıl değer verdiğini bir kez daha göreceksiniz. Bu sayede ilişkinizle ilgili daha ciddi adımlar atmanın vaktinin geldiğini düşünebilirsiniz. Bunun için de sevgilinizle kendinize etraflıca bir plan yapacaksınız. 02 Şubat 2017 gününe ait Balık Burcu günlük burç yorumu sonunda tüm Balık burçlarına keyifli, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir gün diliyoruz. . .