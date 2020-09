Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö, kendilerine altın alım satımı yapıp kar ettireceği yönünde vatandaşlara vaatlerde bulundu. Topladıkları paraları ödemediği iddiası sonrası 150 kişi, kuyumcular tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Kuyumcunun önünde toplanan vatandaşlar kuyumculardan paralarını geri istemelerine rağmen çeşitli bahanelerle bekletildiklerini savundu. Kuyumcunun önünde toplanan yüzlerce vatandaşı olay yerine sevk edilen polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşlar kuyumcuları linç etmek isterken, kuyumcu M.Ö. ile A.T. polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Öte yandan mağdur olduğunu belirten yaklaşık 150 kişi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kuyumcu mağdurları, kuyumcu A.T. ile M.Ö.'nün yaklaşık 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasında bulundu.