2021 YKS tercih süresi uzatıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 2021 YKS tercih tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" dedi.