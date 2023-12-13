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2022 yılında 986 TL para çaldı... Bir yıl hapis yatacak!

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Muhasebeci olarak çalıştığı bir iş yerinden 2022 yılında 986 TL parayı çalan İngiliz uyruklu Lesley Frances Huosem bir yıl hapse mahkum edildi.
2022 yılında 986 TL para çaldı... Bir yıl hapis yatacak!

Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'in huzurunda gerçekleştirilen karar oturumunda davanın kararını Yargıç Ozankaya okudu. 

Yargıç, sanığın yargılandığı müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıl hapis öngördüğüne değindi. Yargıç, sanığın 2002 yılında Girne’de muhasebeci olduğu bir iş yerine ait 986 TL parayı çaldığını belirtti. Ozankaya, sanığın çaldığı miktarın günümüzde 28 bin 400 TL’ye tekabül ettiğini belirtti. Yargıç, sanığın işlediği suçtan dolayı tutuklandığını, teminatla serbest bırakıldıktan sonra yasa dışı yollardan ülkeden kaçtığını söyledi. Yargıç, sanığın 2023 yılında ülkeye geri gelince tekrar tutuklanıp, teminata bağlandığını belirtti. Yargıç, davanın 15 yıl sonra karara bağlandığını ancak bunun sanığın yasa dışı yollardan ülkeden kaçmasından kaynaklandığını, bu nedenle 15 yıllık sürecin sanık lehine değerlendirilmediğini kaydetti.Ozankaya, sanığın 916 TL parayı iade ettiğini ancak iş verenin zararının günümüzde 28 bin TL’ye tekabül ettiği için tazmin edilmediğini belirterek, şikayetini sürdürdüğünü açıkladı. Ozankaya, sanığın işlediği suçun yaygınlaşma eğilimi gösteren bir suç olduğunu, iş veren ile işçi arasındaki güveni sarstığını belirtti. Ozankaya, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı bir yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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