2023 Altın Küre adayları açıklandı

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944’ten beri her yıl verilen ödüller, sinema ve televizyon endüstrisini onurlandırmayı amaçlayan endüstrinin en prestijli gecelerinden biri.
Altın Küre Ödülleri’nin geçmişi bu kadar eski olsa da asıl, 90’lı yıllarda NBC kanalının töreni canlı olarak yayınlamasıyla önem kazandı ve hatta Oscar ve Grammy’den sonra en çok merakla beklenen ödül törenlerinden biri oldu. Ancak geçtiğimiz yıl, NBC organizasyonu “etik hatalar” ve yeterince çeşitli bir üyeliği kapsamadığı için boykot ederek töreni uzun zaman sonra ilk defa yayınlamadı.
Yaşanan gerilimden sonra prestij kaybetmeyi göze almak istemeyen Hollywood Yabancı Basın Birliği çeşitli adımlar attı. Yeniden canlı olarak yayınlanacak ödül gecesi için geri sayım başlarken organizasyon da bu yılki adayları açıkladı.
SEKİZ DALDA ADAY OLDU
2023 adaylarının en dikkat çekeni hiç kuşkusuz sekiz dalda adaylık alan, Martin McDonagh’ın yönetmenliğini yaptığı Banshees of Inisherin.
McDonagh’ın filmi, en iyi film, yönetmen, senaryo, müzik, yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu gibi dallarda adaylıklar aldı.
Altın Küre Ödülleri, çeşitlilik ve kapsayıcılık nedeniyle eleştirilerin hedefi olsa da bu yıl en iyi yönetmen için yarışan hiç kadın yönetmen olmaması yine dikkat çekti. En güçlü 10 en iyi film adayından hiçbiri bir kadın yönetmen tarafından çekilmedi. Women Talking’in senaristi Sarah Polley de tek kadın senarist adayı.
Altın Küre Ödülleri’nin 80 yıllık tarihinde yalnızca dokuz kadın en iyi yönetmen adayı oldu ve yalnızca üç kadın kazandı: 1983’te Yentl ile Barbra Streisand, 2020’de Nomadland ile Chloé Zhao ve 2021’de The Power of the Dog ile Jane Campion.
10 Ocak gecesi gerçekleşecek ödül töreninde aday olan isimler ise şu şekilde:
2023 ALTIN KÜRE ADAYLARI
En iyi sinema filmi (Dram)
Avatar: The Way of Water
Elvis
The Fabelmans
Tar
Top Gun: Maverick
En iyi sinema filmi (Müzikal ve Komedi )
Babylon
The Banshees of Inisherin
Everything Everywhere All at Once
Glass Onion: A Knives Out Mystery
Triangle of Sadness
En iyi film (Yabancı dil)
All Quiet on the Western Front
Argentina, 1985
Close
Decision to Leave
RRR
En iyi animasyon filmi
Guillermo del Toro's Pinocchio
Inu-Oh
Marcel the Shell with Shoes On
Puss in Boots: The Last Wish
Turning Red
En iyi erkek oyuncu (Dram)
Austin Butler – Elvis
Brendan Fraser – The Whale
Hugh Jackman – The Son
Bill Nighy – Living
Jeremy Pope – The Inspection
En iyi kadın oyuncu (Dram)
Cate Blanchett – Tar
Olivia Colman – Empire of Light
Viola Davis – The Woman King
Ana de Armas – Blonde
Michelle Williams – The Fabelmans
En iyi kadın oyuncu (Müzikal ve Komedi)
Lesley Manville – Mrs. Harris Goes to Paris
Margot Robbie – Babylon
Anya Taylor-Joy – The Menu
Emma Thompson – Good Luck to You, Leo Grande
Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once
En iyi erkek oyuncu (Müzikal ve Komedi)
Diego Calva – Babylon
Daniel Craig – Glass Onion: A Knives Out Mystery
Adam Driver – White Noise
Colin Farrell – The Banshees of Inisherin
Ralph Fiennes – The Menu
En iyi yardımcı kadın oyuncu
Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever
Kerry Condon – The Banshees of Inisherin
Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once
Dolly De Leon – Triangle of Sadness
Carey Mulligan – She Said
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Brendan Gleeson – The Banshees of Inisherin
Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin
Brad Pitt – Babylon
Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once
Eddie Redmayne – The Good Nurse
En iyi yönetmen
James Cameron – Avatar: The Way of Water
Daniel Kwan and Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once
Baz Luhrmann – Elvis
Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin
Steven Spielberg – The Fabelmans
En iyi senaryo
The Banshees of Inisherin – Martin McDonagh
Everything Everywhere All at Once – Daniel Kwan, Daniel Scheinert
The Fabelmans – Steven Spielberg, Tony Kushner
Tar – Todd Field
Women Talking – Sarah Polley
En özgün film müziği
Babylon – Justin Hurwitz
The Banshees of Inisherin – Carter Burwell
The Fabelmans – John Williams
Guillermo del Toro's Pinocchio – Alexandre Desplat
Women Talking – Hildur Guðnadóttir
En iyi şarkı
Lift Me Up – Ludwig Göransson, Rihanna and Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever)
Ciao Papa – Alexandre Desplat, Roeban Katz, Guillermo del Toro (Guillermo del Toro's Pinocchio)
Naatu Naatu – Kala Bhairava, M.M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)
Hold My Hand – Lady Gaga, Bloodpop, Benjamin Rice (Top Gun: Maverick)
Carolina – Taylor Swift (Where the Crawdads Sing)
En iyi televizyon dizisi (Dram)
Better Call Saul
The Crown
House of the Dragon
Ozark
Severance
En iyi televizyon dizisi (Komedi veya Müzikal)
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
Wednesday
En iyi mini dizi
Black Bird
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
The Dropout
Pam and Tommy
The White Lotus
En iyi kadın oyuncu (Dram)
Emma D'Arcy – House of the Dragon
Laura Linney – Ozark
Imelda Staunton – The Crown
Hilary Swank – Alaska Daily
Zendaya – Euphoria
En iyi erkek oyuncu (Dram)
Jeff Bridges – The Old Man
Kevin Costner – Yellowstone
Diego Luna – Andor
Bob Odenkirk – Better Call Saul
Adam Scott – Severance
En iyi kadın oyuncu (Müzikal veya komedi)
Quinta Brunson – Abbott Elementary
Kaley Cuoco – The Flight Attendant
Selena Gomez – Only Murders in the Building
Jenna Ortega – Wednesday
Jean Smart – Hacks
En iyi erkek oyuncu (Müzikal veya komedi)
Donald Glover – Atlanta
Bill Hader – Barry
Steve Martin – Only Murders in the Building
Martin Short – Only Murders in the Building
Jeremy Allen White – The Bear
En iyi yardımcı kadın oyuncu
Elizabeth Debicki – The Crown
Hannah Einbinder – Hacks
Julia Garner – Ozark
Janelle James – Abbott Elementary
Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary
En iyi yardımcı erkek oyuncu
John Lithgow – The Old Man
Jonathan Pryce – The Crown
John Turturro – Severance
Tyler James Williams – Abbott Elementary
Henry Winkler – Barry
En iyi erkek oyuncu (Mini dizi ve televizyon filmi)
Taron Egerton – Black Bird
Colin Firth – The Staircase
Andrew Garfield – Under the Banner of Heaven
Evan Peters – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Sebastian Stan – Pam and Tommy
En iyi kadın oyuncu (Mini dizi ve televizyon filmi)
Jessica Chastain – George and Tammy
Julia Garner – Inventing Anna
Lily James – Pam and Tommy
Julia Roberts – Gaslit
Amanda Seyfried – The Dropout
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Mini dizi ve televizyon filmi)
Jennifer Coolidge – The White Lotus
Claire Danes – Fleishman Is in Trouble
Daisy Edgar-Jones – Under the Banner of Heaven
Niecy Nash – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Aubrey Plaza – The White Lotus
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Mini dizi ve televizyon filmi)
F. Murray Abraham – The White Lotus
Domhnall Gleeson – The Patient
Paul Walter Hauser – Black Bird
Richard Jenkins – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Seth Rogen – Pam and Tommy
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