2023 Altın Küre adayları açıklandı

Televizyon ve sinema dünyasının heyecanla beklediği Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Bu yıl The Banshees of Inisherin sekiz dalda aday olarak en dikkat çeken yapım oldu.

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944’ten beri her yıl verilen ödüller, sinema ve televizyon endüstrisini onurlandırmayı amaçlayan endüstrinin en prestijli gecelerinden biri.

Altın Küre Ödülleri’nin geçmişi bu kadar eski olsa da asıl, 90’lı yıllarda NBC kanalının töreni canlı olarak yayınlamasıyla önem kazandı ve hatta Oscar ve Grammy’den sonra en çok merakla beklenen ödül törenlerinden biri oldu. Ancak geçtiğimiz yıl, NBC organizasyonu “etik hatalar” ve yeterince çeşitli bir üyeliği kapsamadığı için boykot ederek töreni uzun zaman sonra ilk defa yayınlamadı.

Yaşanan gerilimden sonra prestij kaybetmeyi göze almak istemeyen Hollywood Yabancı Basın Birliği çeşitli adımlar attı. Yeniden canlı olarak yayınlanacak ödül gecesi için geri sayım başlarken organizasyon da bu yılki adayları açıkladı.

SEKİZ DALDA ADAY OLDU

2023 adaylarının en dikkat çekeni hiç kuşkusuz sekiz dalda adaylık alan, Martin McDonagh’ın yönetmenliğini yaptığı Banshees of Inisherin.

McDonagh’ın filmi, en iyi film, yönetmen, senaryo, müzik, yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu gibi dallarda adaylıklar aldı.

Altın Küre Ödülleri, çeşitlilik ve kapsayıcılık nedeniyle eleştirilerin hedefi olsa da bu yıl en iyi yönetmen için yarışan hiç kadın yönetmen olmaması yine dikkat çekti. En güçlü 10 en iyi film adayından hiçbiri bir kadın yönetmen tarafından çekilmedi. Women Talking’in senaristi Sarah Polley de tek kadın senarist adayı.

Altın Küre Ödülleri’nin 80 yıllık tarihinde yalnızca dokuz kadın en iyi yönetmen adayı oldu ve yalnızca üç kadın kazandı: 1983’te Yentl ile Barbra Streisand, 2020’de Nomadland ile Chloé Zhao ve 2021’de The Power of the Dog ile Jane Campion.

10 Ocak gecesi gerçekleşecek ödül töreninde aday olan isimler ise şu şekilde:

2023 ALTIN KÜRE ADAYLARI

En iyi sinema filmi (Dram)

Avatar: The Way of Water

Elvis

The Fabelmans

Tar

Top Gun: Maverick

En iyi sinema filmi (Müzikal ve Komedi )

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadness

En iyi film (Yabancı dil)

All Quiet on the Western Front

Argentina, 1985

Close

Decision to Leave

RRR

En iyi animasyon filmi

Guillermo del Toro's Pinocchio

Inu-Oh

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

En iyi erkek oyuncu (Dram)

Austin Butler – Elvis

Brendan Fraser – The Whale

Hugh Jackman – The Son

Bill Nighy – Living

Jeremy Pope – The Inspection

En iyi kadın oyuncu (Dram)

Cate Blanchett – Tar

Olivia Colman – Empire of Light

Viola Davis – The Woman King

Ana de Armas – Blonde

Michelle Williams – The Fabelmans

En iyi kadın oyuncu (Müzikal ve Komedi)

Lesley Manville – Mrs. Harris Goes to Paris

Margot Robbie – Babylon

Anya Taylor-Joy – The Menu

Emma Thompson – Good Luck to You, Leo Grande

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

En iyi erkek oyuncu (Müzikal ve Komedi)

Diego Calva – Babylon

Daniel Craig – Glass Onion: A Knives Out Mystery

Adam Driver – White Noise

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

Ralph Fiennes – The Menu

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Dolly De Leon – Triangle of Sadness

Carey Mulligan – She Said

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Brendan Gleeson – The Banshees of Inisherin

Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin

Brad Pitt – Babylon

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Eddie Redmayne – The Good Nurse

En iyi yönetmen

James Cameron – Avatar: The Way of Water

Daniel Kwan and Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Baz Luhrmann – Elvis

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

Steven Spielberg – The Fabelmans

En iyi senaryo

The Banshees of Inisherin – Martin McDonagh

Everything Everywhere All at Once – Daniel Kwan, Daniel Scheinert

The Fabelmans – Steven Spielberg, Tony Kushner

Tar – Todd Field

Women Talking – Sarah Polley

En özgün film müziği

Babylon – Justin Hurwitz

The Banshees of Inisherin – Carter Burwell

The Fabelmans – John Williams

Guillermo del Toro's Pinocchio – Alexandre Desplat

Women Talking – Hildur Guðnadóttir

En iyi şarkı

Lift Me Up – Ludwig Göransson, Rihanna and Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever)

Ciao Papa – Alexandre Desplat, Roeban Katz, Guillermo del Toro (Guillermo del Toro's Pinocchio)

Naatu Naatu – Kala Bhairava, M.M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

Hold My Hand – Lady Gaga, Bloodpop, Benjamin Rice (Top Gun: Maverick)

Carolina – Taylor Swift (Where the Crawdads Sing)

En iyi televizyon dizisi (Dram)

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Severance

En iyi televizyon dizisi (Komedi veya Müzikal)

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Wednesday

En iyi mini dizi

Black Bird

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

The Dropout

Pam and Tommy

The White Lotus

En iyi kadın oyuncu (Dram)

Emma D'Arcy – House of the Dragon

Laura Linney – Ozark

Imelda Staunton – The Crown

Hilary Swank – Alaska Daily

Zendaya – Euphoria

En iyi erkek oyuncu (Dram)

Jeff Bridges – The Old Man

Kevin Costner – Yellowstone

Diego Luna – Andor

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Adam Scott – Severance

En iyi kadın oyuncu (Müzikal veya komedi)

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Hacks

En iyi erkek oyuncu (Müzikal veya komedi)

Donald Glover – Atlanta

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Elizabeth Debicki – The Crown

Hannah Einbinder – Hacks

Julia Garner – Ozark

Janelle James – Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary

En iyi yardımcı erkek oyuncu

John Lithgow – The Old Man

Jonathan Pryce – The Crown

John Turturro – Severance

Tyler James Williams – Abbott Elementary

Henry Winkler – Barry

En iyi erkek oyuncu (Mini dizi ve televizyon filmi)

Taron Egerton – Black Bird

Colin Firth – The Staircase

Andrew Garfield – Under the Banner of Heaven

Evan Peters – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Sebastian Stan – Pam and Tommy

En iyi kadın oyuncu (Mini dizi ve televizyon filmi)

Jessica Chastain – George and Tammy

Julia Garner – Inventing Anna

Lily James – Pam and Tommy

Julia Roberts – Gaslit

Amanda Seyfried – The Dropout

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Mini dizi ve televizyon filmi)

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Claire Danes – Fleishman Is in Trouble

Daisy Edgar-Jones – Under the Banner of Heaven

Niecy Nash – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Aubrey Plaza – The White Lotus

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Mini dizi ve televizyon filmi)

F. Murray Abraham – The White Lotus

Domhnall Gleeson – The Patient

Paul Walter Hauser – Black Bird

Richard Jenkins – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Seth Rogen – Pam and Tommy