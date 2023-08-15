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“2023 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri” açıklandı

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Geleneksel “Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”nin 2023 yılı sahipleri açıklandı.
“2023 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri” açıklandı

22. Uluslararası Zeytin Festivali, Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda, Kıbrıs mizah kültürüne ve dünya karikatür sanatına geçmişte veya günümüzde önemli katkılar sağlayan kişilere verilen geleneksel “Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”nin 2023 yılı sahipleri açıklandı.

Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi Üyesi Hüseyin Çakmak’ın açıklamasına göre, Murat Şenkul (Onursal Başkan), M. Serhan Gazioğlu, Musa Kayra, Aysun Çelik, Selen Selışık, Misli Kadıoğlu ve Hüseyin Çakmak’tan oluşan Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi üyelerinin değerlendirmesi sonucunda, “2023 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”ni kazananlar şu şekilde belirlendi:

“Arif A. Albayrak (Kıbrıs Türk karikatür sanatına yaptığı katkılar nedeniyle); Christakis Skoufaris (Kıbrıs Rum karikatür sanatına yaptığı katkılar nedeniyle); Emine Hür (Mizahi hikayeler ve mizahi maniler dalında yaptığı katkılar nedeniyle); Erten Kasımoğlu (Kıbrıs Türk karikatür sanatına yaptığı katkılar nedeniyle); George Bahgoury (Mısır karikatür sanatı ile dünya karikatür sanatına yaptığı katkılar nedeniyle); Mikhail Zlatkovsky (Rus karikatür sanatı ile dünya karikatür sanatına yaptığı katkılar nedeniyle); Osman Alkaş (Mizahi tiyatro ve mizahi TV parodisi dalında – oynadığı oyunlar, canlandırdığı karakterler – yaptığı katkılar nedeniyle); Uygar Yeşilada (BRT radyo ve televizyon programlarında hazırladığı ve rol aldığı mizahi programlar, parodiler, canlandırdığı mizahi karakterler nedeniyle); Zalihe Susuzlu (Mizahi tiyatro ve mizahi TV parodisi dalında oynadığı ve yazdığı oyunlar, canlandırdığı karakterler nedeniyle).

2023 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri, Ekim ayı içerisinde, Zeytinlik köyünde yer alacak 22. Uluslararası Zeytin Festivali’nde düzenlenecek ödül töreninde sahiplerine verilecek.

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