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21 Aralık “Kanlı Noel”i Büyükelçiliği önünde sessiz nöbetle protesto edecekler

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İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk dernek ve kuruluşları 21 Aralık “Kanlı Noel”ini Rum Yönetimi’nin Londra Büyükelçiliği önünde sessiz nöbetle protesto edecek
21 Aralık “Kanlı Noel”i Büyükelçiliği önünde sessiz nöbetle protesto edecekler

Genç Kıbrıslı Türkler (Young Turkish Cypriots), Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği (British Turkish Cypriot Association) ve Ambargolular! (Embargoed) Rumların, Aralık 1963’te gerçekleştirdikleri Kanlı Noel saldırıları sonucunda şehit edilenleri anmak için, Londra’daki “Kıbrıs Cumhuriyeti” Londra Büyükelçiliği önünde sessiz nöbet tutacak.

Nöbetin 13 St. James’s Square, St. James’s, London, SW1Y 4LB adresindeki Rum Yönetiminin Londra Büyükelçiliği önünde 21 Aralık Çarşamba akşamı saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Üç kuruluşun yaptığı ortak açıklamada şunlara yer verildi: “Birçok kişi, Kıbrıs olaylarının 1974’te başladığını sanıyor, ancak olaylar bu tarihten 11 sene önce, 1963’te, Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı gerçekleştirdikleri kanlı askeri darbe ile başladı.

Yeni Cumhuriyette Kıbrıslı Türklerle güç paylaşımını hazmedemeyen Kıbrıslı Rumlar, terörist EOKA örgütüyle iş birliği yaparak, Kıbrıslı Türk temsilcileri parlamentodan silah zoruyla atmakla kalmadılar, Türkleri evlerinden ve köylerinden de attılar.

21 Aralık, 1963’te Rumlar tüm Kıbrıs adasını kontrol altına alabilmek için, Türklere karşı kanlı bir saldırıya geçtiler. Sadece 10 gün içinde 133 Kıbrıslı Türk şehit edildi ve aynı zamanda 25 binle ila 30 bin arası kişi (nüfusun yüzde 25’i) yerlerinden edildi.

Söz konusu gecede sadece şehitlerimizi anmayacağız. Aynı zamanda 58 yıldır sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni gasp eden Rum yönetimine bir mektup vererek, çağrıda bulunacağız.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimine çağrımızdır:

Halkına ve Dünyaya Kıbrıs sorunu ile ilgili gerçekleri söyleyin.

Kıbrıs Türk halkının acılarını kabul edin ve özür dileyin. Kıbrıs’ta insanlığa karşı suç işleyenleri adalet önüne getirin. Kıbrıs Türklerine karşı uygulanan tüm insanlık dışı izolasyonlara son verin.”
 

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