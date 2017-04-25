25 Nisan Salı Günü Günlük Burç Yorumları

25 Nisan Salı günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün harika haberler alacaksınız. Bir yandan işinizle ilgili bir süredir beklediğiniz müjde bugün yarın kapınızı çalacak. Öte yandan en yakın arkadaşınız mutluluğa ilk adımı atma kararı verdi ve bunu ilk siz öğreneceksiniz. Onun heyecanını ve mutluluğunu siz de tüm kalbinizle paylaşıyorsunuz zaten. Bu çıkmayı düşündüğünüz tatili erteleseniz iyi olacak.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızdaki yeni gelişmeler nedeniyle gözünüz bir şey görmüyor. Heyecanınız çok güzel ancak gözünüzü açsanız iyi olacak. İşteki performansınız nedeniyle her an olumsuz birtakım gelişmeler olabilir. İş arkadaşlarınız sizi bir yere kadar idare ettiler. Artık iş hayatınızla özeli ayırma zamanınız geldi.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizin mevsiminiz yaz. Çiçekler açtıkça sizin de enerjiniz yükselmeye başlıyor. Neşeniz yerine geliyor. İş arkadaşlarınızla daha sıcak ilişkiler geliştirmeye başladınız bile. Bugünlerde sanatsal faaliyetlere zaman ayırmanız size daha da iyi gelecektir. Özellikle yeni insanlarla tanışmanız yeni heyecanlara olanak verebilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde aile içinde yaşanan tartışmalar nedeniyle çok gerginsiniz. Bu halinizle bir çözüme ulaşmanız çok zor. Kendinize düşünmek için zaman ayırmalısınız. Maddi konularda sıkıntılı günleri atlattınız ancak işinizdeki projeler henüz bir sonuca ulaşmadı. Dikkatli harcama yapmanızda fayda var.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzun zamandır görmediğiniz bir dostunuz sizi görmeye gelebilir. Bu ziyaret size yepyeni kapılar açabilir. Gerek işiniz gerekse özel hayatınıza hareket geliyor. Artık durağan günler geride kaldı. Enerjinizi açığa çıkarmanın zamanı geldi. Çok kısa bir zaman içinde üzerinizde olan tüm stres ve kötü enerjiler kaybolacak.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bir süredir sevgilinizle aranızda olan tüm buzları eriteceksiniz. Bunun adımlarını atmak için çok güzel fikirleriniz var. Bunları engellemeyin ve harekete geçin. Sağlığınızla ilgili yeni gelişmeler kapıda. Kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Stres sizin en büyük düşmanınız bunu biliyorsunuz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ile ilgili alacağınız bir bilgi sayesinde kendinizi geliştirmenin mutluluğu içine gireceksiniz. Bunun değerini bilmelisiniz çünkü bu sayede içinden çıkamayacağınız bir sürü alanda rahatlıkla çözümleyici olacaksınız. Bugünlerde sizi dinlendirecek keyfinizi yerine getirecek faaliyetlere zaman ayırmalısınız. Ödemeleri unutmak size pahalıya mal oluyor, dikkat.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu ara işlerinizin yolunda gidiyor olması sebebiyle keyfiniz pek yerinde. Eh hak ettiniz tabi bunu, çok emek verdiniz. Kendinize olan güveniniz çok güzel ama dikkati elden bırakmamalısınız. Bugünlerde yeni kararlar sizi bekliyor. Sonuçları sizin için şaşırtıcı olabilir. İyi düşünmenizde yarar var.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beklemediğiniz anda gelen eski bir tanıdık sizi geçmişe götürdü. Aklınız çok karışmışa benziyor. Yarım kalanlar hala sizin için önemli. Ama artık bu defteri kapatmanız gerekecek. Aksattığınız işiniz ve dağılan dikkatiniz sizi zora sokabilir. Sakince düşünüp bir karara varmalısınız. Mantığınızı elden bırakmamanızda fayda var.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün çok rahat ve geniş bir gününüzdesiniz. Önünüze çıkacak tüm sorunların üstesinden geleceksiniz. Özellikle ailesel sorunlar sizin müdahalenizle düzelecek gibi. Herkes sizin alacağınız tavrı bekliyor aslında. Yeni projeler üzerinde nihayet bir karar vardınız. Bu yüzden de kendinizi iyi hissetmeye devam edeceksiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gergin geçen birkaç günün ardından bugün biraz daha ferahlamış ve rahatlamış durumdasınız. Bunu kaybetmemek ve bu pozitif enerjinizi devam ettirmek için iş ve aile yaşantınızda özenli davranmaya devam etmelisiniz. Partneriniz sizin hep yanınızda, kendinizi güvende hissedebilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygularınıza kapılıp yine ani çıkışlar yapmaya başladınız. Her şeyin her zaman göründüğü gibi olmadığını siz herkesten iyi biliyorsunuz. Ama artık mantığınızı devreye sokmalısınız. İşyerinde alacağınız yeni bir teklif birçok şeyi değiştirebilir. Karar vermeden önce iyi düşünmelisiniz. Bu günlerde yürüyüşler yapmak iyi gelecektir.