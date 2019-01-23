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3 buçuk metrelik Lenin heykeli dikildi! #Leninyaşıyor (video)

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Hindistan'da Rus Devrimi'nin önderi Lenin'in 3 buçuk metrelik heykeli dikildi. Mart 2018'de Lenin heykeli iktidara gelen Hindistan Halk Partisi tarafından yıkılmıştı.
3 buçuk metrelik Lenin heykeli dikildi! #Leninyaşıyor (video)

Güney Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki Tirunelveli kentinde, Bolşevik lider Vladimir Lenin’in 3 buçuk metrelik heykeli dikildi. Hindistan Komünist Partisi (Marksist) – CPI (M) tarafından dikilen heykelin açılışı, Lenin’in hayatını kaybedişinin 95 yılı anmasında yapıldı.

Hindistan’ın The News Minute haber sitesinde yer alan bilgiye göre Rus devrimcinin heykeli Tirunelveli’deki CPI (M) merkez binasının önünde yer alıyor. Anma etkinliğindeki resmi açılış, partinin genel sekreteri Sitaram Yechury tarafından yapıldı. Yechury, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Tirunelveli, en güzel edebiyat figürlerinden ve yurtseverlerinden biri olan Subramania Bharati’nin toprakları. O, Rus Devrimi’nin ve Lenin’in Hindistan’daki önemini ilk tanıyan ve üzerine yazanlardandı” ifadelerini kullandı.

LENİN HEYKELİ DAHA ÖNCE YIKILMIŞTI

ekran-alintisi-021.jpgTörene katılan bir diğer CPI (M) merkez komite üyesi Umanath Vasuki de törende “Lenin’in Tirunelveli’deki tüm işçi sınıfının kardeşi” olduğu söyledi ve “Halkın belleğindeki felsefesi, heykeller yıkarak silinemez” diye ekledi. Vasuki’nin bu sözleri geçmişte yaşanan farklı bir Lenin heykeli gündemine ilişkin gönderme niteliğinde. Zira geçtiğimiz günlerde dikilen heykel, ne Tamil Nadu’daki ne de Hindistan’daki tek Lenin heykeliydi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin sağ kanattaki partisi Hindistan Halk Partisi (BJP), oluşturduğu ittifakla bölgedeki solun 25 yıllık iktidarına son vermişti. Mart 2018’deki yerel yönetim değişimiyle birlikte BJP taraftarlarının gösterisi eşliğinde eyaletteki Lenin heykeli buldozerle yıkılmıştı.

 

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ: LENİN YAŞIYOR

Bölgedeki BJP’nin yetkililerinden SG Suryah’ın heykelin yıkılış görüntülerini “BJP başarılı bir şekilde Tripura’daki Lenin heykelinin yıkımını tamamladı” cümlesiyle başlayan ifadeleriyle paylaşımına CPI (M) destekçileri aylar sonra Twitter üzerinden yanıt verdi. Partinin Triunelveli’nin hesabının paylaştığı bir tweet’te “Merhaba Surhay, ülkenin 3 buçuk metrelik en büyük Lenin heykeli Tamilnadu’da dikildi. #LeninYaşıyor”

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