3.Erhun Erkmen Masterlerde Heyecan Yükseliyor. Efsane masterleri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvasında heyecan devam ediyor.

Efsane masterleri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvasında heyecan devam ediyor.

3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvasına Efsane masterleri, Tuzla masterleri, Kartal masterleri, Ortaköy masterleri, Marmara masterleri olmak üzer 5 takım mücadele ediyor. Tek devreli lig usulüne göre oynanan 3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası 26, 30 Mayıs tarihleri arasında oynanarak lig tamamlanacak.

İkinci Maçlar

Ortaköy stadında oynanan 3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası ikinci hafta karşılaşmalarında Ortaköy masterleri, Tuzla masterleri’ni 2-1 mağlup ederken, Kartal masterleri ile Efsane masterleri 0-0 berabere kaldı. Marmara masterleri haftayı bay geçti. 3.Erhun Erkmen masterler anı turnuvası futbol turnuvasında ikinci maçların sonunda lideri Ortaköy masterleri olurken, Salih Hatay haftanın futbolcusu oldu.

Üçüncü Maçlar

Ortaköy stadında oynanan 3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası üçüncü karşılaşmalarında Marmara masterleri, Kartal masterleri’ni 3-2, Efsane masterleri, Tuzla masterleri’ni 6-1 mağlup ederken Ortaköy masterleri haftayı bay geçti. 3.Erhun Erkmen masterler anı turnuvası futbol turnuvasında üçüncü maçların ardından lideri Efsane masterleri olurken, Kartal masterlerinden Fatih Kılıç haftanın futbolcusu oldu.

4.Maçlar

3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvasında 4.karşılaşmalar 26 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak.