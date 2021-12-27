3 Ocak Pazartesine Kadar Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesine göre yarından itibaren 3 Ocak Pazartesi’ne kadar her gün yağmur bekleniyor.

Daire’nin 3 Ocak Pazartesi’ne kadar olan hava tahminlerine göre, 2 Ocak Pazartesi gökgürültülü yağmur, diğer günlerde ise yer yer yağmur bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında olacak. Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Perşembe ve Cuma ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olacak.