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3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü

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113 yaşındaki Şükriye nine 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören 113 yaşındaki Şükriye Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya gözüyle bir kez görmek istediğini söyledi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, eşi Nurşen Görücü ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte İnegöl’de 100 yaşını aşmış yaşlıları ziyaret ederek hediyeler verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Seni bir kere göreyim

Kaymakam Görücü ve beraberindekiler ilk olarak Hocaköy Mahallesi’nde yaşayan ve 113 yaşında olduğunu söyleyen Şükriye Bayram’ı ziyaret etti. 1906 yılında Sultan Abdulhamit döneminde dünyaya gelen Şükriye Bayram, yaşamı boyunca, 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ile 27 başbakan görmenin gururunu yaşıyor. Birinci ve ikinci dünya, Balkan ile Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan Şükriye Bayram, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dualar edip, kendisini görmek istediğini belirtti.

 

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