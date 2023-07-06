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3.Tatlısu Lavanta Hasat Şenliği Pazar Günü Yapılıyor

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Tatlısu Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği şenlik Pazar günü Minia Kıbrıs Müzesinde gerçekleşecek.
3.Tatlısu Lavanta Hasat Şenliği Pazar Günü Yapılıyor

Tatlısu Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği şenlik Pazar günü Minia Kıbrıs Müzesinde gerçekleşecek.

Şenlikte bu yıl farklı olarak müzik de var. Yan Flüt ve saksafonda Kıbrısımızın başarılı sanatçısı Mehmet Sakarya, Piano ve Çello'da İranlı Mozaffar Nabili ve kemanda ise Kırımlı Nina Koçubey sahne alacak.

Müzikle ilgili bölüm açılışın ilk 3 saati içerisinde dönüşümlü olarak gerçekleşecek.

Minia Kıbrıs Müzesi ve Lavanta bahçesi ise gün içerisinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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