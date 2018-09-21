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3 yıldır araştırıyorlardı: "Kedi seri katili" bulundu

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İngiliz polisi, başkent Londra'nın güneyinde bulunan Croydon bölgesinde onlarca kedinin parçalara ayrılmış halde ölü bulunmasıyla ilgili 2015 yılında başlattığı soruşturmayı tamamladı.
3 yıldır araştırıyorlardı: "Kedi seri katili" bulundu

İngiliz polinin araştırmaları, zannediliği gibi bu olayın arkasında bir insanın olmadığını ortaya koydu.

Yapılan 25 otopsi, kedilerin ölümünde 'insan faktörünün' olmadığını meydana çıkardı.

Londra Polis Teşkilatı Scotland Yard, kedi ölümlerinin, kedilerin kendi aralarındaki kavgalardan ve araba kazalarından olduğunu düşünüyor.

Kedilerin parçalanmasının arkasında ise tilkilerin olduğu belirtiliyor.

Polis, 2015'ten beri aldığı 400 şikayeti artık bir suç kapsamında ele almayacak.

UkiyoUkiyo'nun kalıntıları 2015'te bir komşu tarafından bulunmuştu

Güvenlik kameralarında tilkiler görüldü

Polis memuru Amanda Pearson, her bir şikayetin tek tek ele alındığını, bu yüzden dosya kapsamında çalışan memurların üzerinde büyük bir iş yükü olduğunu dile getirdi.

Ancak yapılan araştırmalar sonucunda artık bir polis soruşturmasının yapılmasına gerek olmadığını söyledi.

Polisin soruşturmasında incelenen güvenlik kayıtları olan CCTV incelemeleri, kedilerin parçalarını tilkilerin taşıdığını gösterdi.

Police officer picks up a dead catPolis kedi ölümlerini araştırmaya 2015'te başladı

Araştırmaya dahil olan polis memurlarından Stuart Orton, "ülkeyi dolaşarak kedileri öldüren kişilere" dair ortaya atılan iddiaların artık bir geçerliliği olmadığını, hayvan sahiplerinin bundan sonra hayvanlarının gece dışarı çıkmasında gönüllerinin rahat olmasını umut ettiğini söyledi.

Boudicca Rising Gönüllülerden Boudicca Rising

Gönüllüler karşı çıkıyor

İngiliz polisi araştırmasını, kedi ölümlerinin peşini bırakmayan Snarl adındaki gönüllü grubu ile işbirliği içinde yürüttü.

Ancak Snarl yayımladığı bildirisinde polisin açıklamasından ötürü şaşkınlık duyduklarını, son üç yıl içinde kedi ölümlerinin arkasında bir insan olduğunu gösteren kanıtlara ve uzman görüşüne sahip olduklarını söyledi.

Üç yıllık soruşturma sırasında kedi katilini bulana 10 bin sterlin vaat edildiği olmuştu.

Ivy Ölü bulunan Ivy'nin cesedi otopsi uygulanması için soğutucuda tutulmuştu

Cesedi yol kenarında parçalanmış olarak bulunan Ivy'nin sahibi Naomi, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu olayın ardından günlerce ağladığını, depresyon ve kaygı ile mücadele için işinden üç hafta izin almak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Kabus gördüğünü ve uyuyamadığını belirtmişti.

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